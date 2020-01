Sony Xperia 5 Plus - zdjęcia smartfona w sieci

Do sieci trafiły rrendery, prezentujące Sony Xperia 5 Plus. Mówią nam sporo o wyświetlaczu i portach.

Poprzednie modele Sony, czyli Xperia 1 iraz Xperia 5, miały wyświetlacze pokazujące obraz w proporcjach 21:9. Nowe rendery wskazują, że producent idzie tą drogą i Xperia 5 Plus będzie mieć tak samo. Ma także design podobny do swoich poprzedników. Według źródła przecieków - OnLeaks - wyświetlacz tego modelu to OLED 6,6", a na górze i dole widać niewielkie ramki. Umieszczono w nich głośniki stereo. OLED-y nie były wcześniej używane przez Sony w średniakach, co wskazuje, że Xperia 5 Plus będzie flagowcem. Na górze widzimy też obiektyw aparatu przedniego - 8 Mpix.

Obudowa Xperia 5 Plus ma wejście jack 3.5mm, co może być zaskoczeniem, jednak wielu użytkowników wciąż preferuje słuchawki przewodowe zamiast bezprzewodowych. Z boku znalazły się przyciski regulacji głośności oraz czytnik linii papilarnych. Z tyłu widzimy trzy obiektywy aparatu tylnego wraz z lampą błyskową LED. Niestety, szczegółów na temat aparatu tylnego brak. I jak na razie to wszystko, co wiemy, a co zabawne - nazwa Sony Xperia 5 Plus może nie być prawdziwą. Taka właśnie pada w przeciekach, należy więc do niej podchodzić z rezerwą. Być może Sony zaprezentuje ten telefon na trwających właśnie targach CES.

Źródło zdjęć: OnLeaks i SlashLeaks