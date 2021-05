Sony Xperia Pro trafi do Europy. Cena robi wrażenie!

Sony Xperia Pro, która charakteryzuje się przede wszystkim wysokiej jakości aparatem i cóż, wysoką ceną, pojawiła się w styczniu tego roku w USA i Japonii. Teraz Sony zapowiedziało, że urządzenie trafi na rynek europejski. A konkretnie chodzi o Wielką Brytanię, Niemcy oraz kraje skandynawskie.

Sony co prawda nie podało jeszcze zbyt wielu informacji na temat premiery urządzenia. Wiadomo tylko tyle, że zamówienia przedsprzedażowe ruszyły dzisiaj i sprzedaż potrwa do 13 maja. Istotne jest także to, że jak na razie pre-order dotyczy tylko rynku brytyjskiego. Poznaliśmy także cenę urządzenia, która została ustalona na poziomie 2,299 funtów (co na dzień dzisiejszy w przeliczeniu na polskie złote daje niebagatelną kwotę około 12,000 PLN).

Xperia Pro jest dość pożądanym urządzeniem wśród profesjonalistów. Dzięki złączu microHDMI można wykorzystać ją jako zewnętrzny ekran dla aparatów Sony Alpha, które są dość często używane przez twórców video. Dodatkowo dzięki wbudowanemu 5G można błyskawicznie przesyłać zdjęcia oraz filmy zrobione w terenie.

Reszta funkcji oraz specyfikacja podobne są do smartfona Xperia 1 II. Różnią się tym, że Xperia Pro nie oferuje ładowania bezprzewodowego oraz jest dostępna tylko w jednej wersji (12GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej).

Na razie nie wiadomo nic na temat dostępności urządzenia w innych krajach europejskich. Czas pokaże czy i kiedy Xperia Pro pojawi się na polskim rynku.

źródło: GSMArena