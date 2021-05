Sony chce przenieść PlayStation na smartfony

Kenichiro Yoshida z Sony ujawnił podczas dzisiejszego spotkania dotyczącego strategii korporacyjnej japońskiego producenta, że chce on "uczynić PlayStation bardziej społecznościowym" i w związku z tym chce mocniej wejść na rynek mobilny, aby uzupełnić i wzmocnić swoje produkcje AAA na konsolach.

Zdaniem Yoshidy, urządzenia mobilne i platformy społecznościowe są "kluczowe" dla poszerzenia grona odbiorców PlayStation. Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, rzucił więcej światła na te plany:

Od pierwszego PlayStation skupialiśmy się na rozwijaniu platformy, która umożliwia twórcom dzielenie się swoją wizją z milionami ludzi. Zarówno partnerzy zewnętrzni, jak i nasze wewnętrzne studia wykorzystują platformę do tworzenia nowych światów, nowych ikonicznych postaci i mistrzowsko dopracowanych historii, które łączą graczy poprzez wspólne doświadczenia. Zawartość stworzona przez PlayStation Studios w ciągu ostatnich 25 lat stworzyła wiele nowych marek i zapewniła PlayStation wciągające doświadczenia, które wywołują emocje u graczy z całego świata. Zastanawialiśmy się nad tym, jak gracze korzystają z naszych treści i odnieśliśmy pewne sukcesy eksperymentując z grami mobilnymi i aplikacjami - chcemy zapewnić graczom większy wybór. Urządzenia mobilne to tylko jeden z obszarów, które badamy, by dotrzeć do milionów graczy poza naszymi platformami.