Sony chce wykupić twórców Warframe i Gears Tactics

Sony ma ambitne plany związane z nadchodzącą, dziewiątą generacją konsol. Japoński producent chce zadbać nie tylko o dobry sprzęt, ale również o ciekawe gry. W tym celu planuje zwiększyć liczbę swoich wewnętrzych zespołów. Na celowniku Sony są m.in. Digital Extremes, twórcy Warframe oraz Splash Damage - autorzy Gears Tactics.

Zdaniem redakcji serwisu Bloomberg, Sony szykuje się do wykupienia Leyou Technologies, firmy pochodzącej z Hongkongu, do której należą taki studia jak: Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (Gears Tactics), KingMaker oraz Radiance Games (Civilization Online).

Sony chce przejąć pakiet kontrolny firmy, który obecnie należy do pana Charlesa Yuka. Rozmowy na ten temat trwają już ponoć od miesięcy, ale pandemia koronawirusa mocno je spowolniła. Japoński producent przyspieszył transakcje bowiem na horyzoncie pojawiło się co najmniej dwóch nowych rywali w postaci chińskich gigantów technologicznych - iDreamSky Technology Holdings Ltd. oraz Zhejiang Century Huatong Group Co.

Do podjęcia szybkiej i korzystnej dla Sony decyzji, ma przekonać Charlesa Yuka oferta w wysokości 1,23 miliarda dolarów. Sprawa jest rozwojowa, jak podkreślają dziennikarze Bloomberga, do ostatecznych decyzji może dojść już w lipcu.

Czyżby Sony chciało poszerzyć liczbę swoich wewnętrznych zespołów? Specjaliści z Digital Extremes pokazali już, że potrafią tworzyć ciekawe produkcje, wszak Warframe to uznana i lubiana marka. Doświadczenia nie brakuje również Splash Damage i pozostałym zespołom.

Zobacz również: PlayStation 5 - premiera pod koniec listopada, cena konsoli może nas pozytywnie zaskoczyć