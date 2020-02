Sony i Facebook rezygnują z udziału w Game Developers Conference z powodu koronawirusa

Kolejna wielka impreza traci czołowych wystawców, tym razem padło na Game Developers Conference, z którego zrezygnowało Sony i oddział gamingowy Facebooka.

Koronawirus wpływa nie tylko bezpośrednio na ludzkie zdrowie i życie, ale również na globalną gospodarkę. Samsung, Huawei, Apple, to tylko kilka przykładów firm, które wyraźnie cierpią z powodu epidemii. Co więcej, liczni producenci masowo rezygnują z udziału w różnego rodzaju targach, konferencjach i wydarzeniach. Z tego powodu odwołano już MWC 2020, a zaledwie wczoraj informowaliśmy was, że Sony podjęło decyzję o rezygnacji z PAX East. Jak się okazuje, to nie jedyna impreza na jakiej zabraknie charakterystycznego loga PlayStation. Przedstawiciele japońskiego producenta poinformowali właśnie, że zabraknie ich również podczas Game Developers Conference 2020. Podobne oświadczenie opublikował oddział gamingowy Facebooka, zajmujący się głównie goglami Oculus.

Przedstawiciele Sony po raz kolejny podkreślili, że choć ubolewają z powodu swojej nieobecności podczas wydarzenia, to najważniejsze jest dla nich zdrowie pracowników.

Podjęliśmy trudną decyzję o anulowaniu naszego uczestnictwa w Game Developers Conference, z powodu rosnących obaw związanych z COVID-19 (znanym również jako koronawirus). Uznaliśmy, że to najlepsza opcja, ponieważ sytuacja związana z wirusem i ogólnoświatowymi ograniczeniami dotyczącymi podróży zmieniają się codziennie. Z rozczarowaniem anulujemy nasz udział, ale zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym największym priorytetem. Z niecierpliwością czekamy na udział w GDC w przyszłości. - Sony

Oświadczenie w podobnie brzmiącym tonie przekazał rzecznik Facebooka, który stwierdził, że:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów i społeczności GDC, Facebook nie weźmie udziału w tegorocznej edycji Game Developers Conference, ze względu na ewoluujące zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z COVID-19.

Co ciekawe, Facebook nie do końca całkowicie rezygnuje z udziału w GDC 2020. Potwierdzono, że wciąż możemy liczyć na nowe ogłoszenia związane głównie z marką Oculus, ale będą one przekazywane jedynie cyfrowo. Możemy się zatem spodziewać streamów na żywo i innych materiałów publikowanych za pośrednictwem sieci.

Tegoroczne targi Game Developers Conference odbędą się w dniach 16 - 20 marca w San Francisco.

źródło: gameindustry.biz