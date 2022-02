Sony i Microsoft planują kolejne zakupy. Bungie i Activision to dopiero początek

Microsoft kupuje Activision Blizzard, Sony zaś Bungie. Jak się okazuje to nie koniec "zakupów" w planach obu firm. Kto następny?

W połowie stycznia tego roku dowiedzieliśmy się, że Microsoft przejmuje Activision Blizzard za rekordowe 68,7 miliarda dolarów. Wówczas zastanawialiśmy się co uczyni Sony. Spekulowano o możliwy przejęciu Ubisoftu, tymczasem wczoraj, bez żadnych zapowiedzi, ujawniono, że japoński producent wejdzie w posiadanie studia Bungie, za 3,6 miliarda dolarów. Choć inwestycja nieporównywalnie mniejsza, to wydaje się, że nieporównywalnie . Warto przypomnieć, że to właśnie Bungie powołało do życia najbardziej kasową serię gier Microsoftu, czyli Halo.

Na temat współpracy Sony i Bungie wiemy już całkiem sporo, m.in. to, że deweloper będzie wciąż działał niezależnie i wydawał swoje gry multiplatformowo. Można się zatem zastanawiać, gdzie w tym zysk Sony? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta - japoński producent również dostrzegł potencjał w pozostałych platformach i chce na nich zarabiać. Sukces PC-towych wydań takich gier jak: Days Gone, Horizon Forbidden West czy ostatnio God of War, musiał utwierdzić decydentów Sony w przekonaniu, że poprzez zbytnie przywiązanie do jednej platformy nie będą mogli nawiązać realniej walki z konkurencją.

Mogłoby się wydawać, że tak duże wydatki sprawią, iż Microsoft i Sony na razie skupią się na innych projektach. Nic bardziej mylnego, decydenci Microsoftu już wcześniej podkreślali, że zawsze rozglądają się za "ciekawymi okazjami na rynku". Tymczasem Jim Ryan - CEO PlayStation i Sony Interactive Entertainment, po wczorajszym przejęciu Bungie ogłosił, że możemy spodziewać się kolejnych inwestycji ze strony japońskiego dewelopera.

Absolutnie powinniśmy oczekiwać więcej (przejęć studiów - przyp. red.). W żadnym wypadku nie skończyliśmy. W przypadku PlayStation, mamy przed sobą długą drogę. W innych miejscach organizacji, mamy jeszcze wiele ruchów do wykonania - Jim Ryan.

Kto zatem teraz jest na celowniku gigantów? Tak naprawdę po ostatnich ogłoszeniach niczego nie możemy być już pewni. Na rynku wciąż jest wielu producentów, którzy byliby "łakomym kąskiem" dla Sony czy Microsoftu - Square Enix, Bandai Namco, Capcom, a nawet Techland czy CD Projekt Red. Jednego możemy być pewni, rynek gier zmienia się na naszych oczach i już nigdy nie będzie taki sam. Niestety, samodzielnym zespołom coraz trudniej będzie się na nim utrzymać.

