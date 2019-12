Sony już nie wróci do tworzenia konsol przenośnych

Nie jest to co prawda wielkim zaskoczeniem, ale CEO Sony Interactive Entertainment, potwierdził w jednym z ostatnich wywiadów, że jego firma nie jest już zainteresowana rynkiem konsol przenośnych.

Sony odniosło ogromy sukces ze swoimi stacjonarnymi konsolami PlayStation, za co zresztą zostało wczoraj nagrodzone przez wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa. Warto jednak przypomnieć, że był okres, w którym japoński producent sporo swoich sił i środków inwestował w konsole przenośne. W 2005 roku globalnie zadebiutowała konsola PlayStation Portable (PSP), a kilka lat później (w 2011 roku) jej następczyni - PlayStation Vita. Wówczas cel był prostu - obalić hegemonię Nintendo.

Czy to się udało? Nie do końca. W przypadku PSP, Sony mogło mówić o sporym sukcesie, ta przenośna konsolka sprzedała się nakładzie przekraczającym 76 milionów urządzeń, a co więcej mogło się pochwalić wieloma interesującymi tytułami ekskluzywnymi. Znacznie gorzej poradziła sobie Vita, która ostatecznie trafiła do zaledwie 16 milionów odbiorców.

Najwyraźniej Sony straciło cierpliwość do przenośnych konsol, co w wywiadzie dla redakcji serwisu Game Informer potwierdził Jim Ryan - CEO Sony Interactive Entertainment. Zapytany m.in. o Vitę, chwalił projekt, ale potwierdził, że jest to gałąź rynku gier, którym Sony zdecydowanie nie jest już zainteresowane.

PlayStation Vita była genialna pod wieloma względami, a wrażenia z grania były świetne, ale z całą pewnością nie jest to biznes, w którym nadal jesteśmy. - Jim Ryan - CEO Sony Interactive Entertainment

Z jednej strony nie można dziwić się włodarzom Sony, z drugiej należy pamiętać, że przy rozwoju i wsparciu dla Vity japoński producent popełnił mnóstwo błędów, co z całą pewnością przełożyło się na ostateczny wynik konsoli. Rynek gier mobilnych wygląda dzisiaj znacznie inaczej niż jeszcze parę lat temu. W dobie potężnych smartfonów i tabletów ciężko jest się przebić urządzeniom skupionym tylko na graniu. Oczywiście można na to znaleźć sposób, co pokazało Nintendo swoim Switchem.

źródło: gameinformer.com