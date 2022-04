Sony kończy wsparcie dla PS4 i koncentruje się na PlayStation 5 oraz... PC

Sony najwyraźniej uznało, że pora wreszcie zakończyć wsparcie dla wysłużonej już ósmej generacji konsol i zamierza skoncentrować się głównie na rozwoju PlayStation 5 i PC.

Spis treści

PlayStation 4 jest z nami od niemal dekady, konsola japońskiego producenta zadebiutowała bowiem w 2013 roku. W kolejnych latach ósma generacja od Sony została wzbogacona o PS4 Slim i PS4 Pro, które znacząco wydłużyły "żywotność" serii. Od 1,5 roku na rynku jest już jednak PlayStation 5 i jak wynika z najnowszych informacji, to właśnie na nowej generacji ma zamiar skupić się Sony.

Sony kończy z PS4. God of War Ragnarok na pożegnanie z konsolą

Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, Sony zamierza wreszcie przestać wspierać PS4. Przede wszystkim wiąże się to z zaprzestaniem tworzenia gier na wysłużone już konsole przez PlayStation Studios. Po premierach Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, a także nadchodzącego God of War Ragnarok, posiadacze PlayStation 4 nie będą mogli już liczyć na premierowe wydania gier tworzone przez wewnętrzne zespoły Sony. Co ciekawe, ponoć japoński producent zlecił już opracowanie portów takich gier jak: Demon Souls, Ratchet & Clank Rift Apart oraz Deathloop na PS4, ale ostatecznie się rozmyślił i zostały one anulowane.

Zobacz również:

God of War Ragnarok będzie ostatnią grą od PlayStation Studios na PS4. (fot. Sony)

Brak nowych gier od PlayStation Studios nie ma jednak oznaczać, że Sony chce całkowicie porzucić ósmą generację. Dzięki nowemu PlayStation Plus możliwy ma być dostęp do gier na wyłączność PS5 za pośrednictwem "chmury". Podobne rozwiązanie z powodzeniem stosuje Microsoft względem Xbox One.

Gry z PlayStation 5 na PC już w dniu premiery?

W ostatnich miesiącach mogliśmy zauważyć, że Sony coraz chętniej wchodzi na rynek PC. Zamykanie się w ramach jednej platformy stało się dla większości producentów mało atrakcyjne. Coraz więcej wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości tytuły na wyłączność PS5 będą ukazywać się również na PC.

Choć na jednoczesną premierą np. God of War Ragnarok na PS5 i PC nie możemy liczyć, to według najnowszych wieści, Sony chce wydawać swoje największe hity na PC w ciągu kilku miesięcy od debiutu na PlayStation 5. Na co możemy konkretnie liczyć w najbliższej przyszłości? W pierwszej kolejności na PC trafi: Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Ponoć trwają już prace także nad przeniesieniem na nową platformę takich gier jak:

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank (2016)

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Demon Souls Remake

Ghost of Tsushima

God of War Ragnarok

Zobacz również: