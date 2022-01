Sony kupi Ubisoft? Jaka przyszłość czeka PlayStation bez gier Activision Blizzard

Sony musi wymownie odpowiedzieć na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Czy japoński producent zdecyduje się na wykupienie Ubisoftu?

Spis treści

Wielkie ogłoszenie Microsoftu, w którym włodarze korporacji ujawnili przejęcie Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów wywołało lawinę reakcji. Niecodziennie zdarza się bowiem, że jeden z wiodących producentów sprzętu gamingowego „wchłania” jednego z największych wydawców gier. Kwota transakcji to jedno, niemniej imponująca jest liczba zespołów i marek, które należeć będą do Microsoftu. Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft – te marki zna niemal każdy gracz, a od teraz należeć będą wyłącznie do Microsoftu. Od razu pojawiły się również pytania odnośnie ich przyszłości na urządzeniach konkurencji jak choćby PlayStation od Sony czy Switch od Nintendo. Choć jest jeszcze za wcześnie, aby z całą pewnością stwierdzić jaka przyszłość czeka np. Call of Duty na konsolach PS4 i PS5, to już teraz wiemy, że układ sił na rynku gamingowym zmienił się właśnie bezpowrotnie. Sony musi zareagować, w jaki sposób? Sprawdźmy.

Microsoft kupił Activision Blizzard za rekordową kwotę (fot. Microsoft)

Call of Duty nie dla PlayStation

Choć miliony graczy na całym świecie regularnie narzekają na wtórność kolejnych odsłon serii Call of Duty czy FIFA, to nie da się dyskutować z faktami. Każdego roku to właśnie nowe części Call of Duty i FIFY znajdują się na szczycie list sprzedaży. Pomijając zatem jakość tych dzieł, należy uzmysłowić sobie, że ich wartość należy od lat do ścisłej czołówki w branży i nic nie zapowiada tego, aby miało się to zmienić. Utrata takiej marki, a co za tym idzie bazy graczy dla każdego wydawcy byłaby sporym problemem. Choć śmiało możemy założyć, że w 2022 roku nowa odsłona Call of Duty pojawi się również na konsolach PlayStation, to już nie jest to takie pewne w latach kolejnych.

Zobacz również:

PlayStation może stracić Call of Duty (fot. Activision)

Microsoft potwierdził, że do czasu zakończenia operacji kupna Activision Blizzard obie firmy będą działały niezależnie i bez większych zmian. Dopiero po szczęśliwym sfinalizowaniu transakcji (najpóźniej do czerwca 2023 roku) Activision Blizzard będzie całkowicie odpowiadać przed Microsoftem. Włodarze „giganta z Redmond” nie ukrywają, że chcą jak najszybciej monetyzować swoją inwestycję, a to m.in. za sprawą usługi Game Pass.

Po zamknięciu [transakcji przejęcia - przyp. red], będziemy oferować w ramach Xbox Game Pass i PC Game Pass tak wiele gier Activision Blizzard, jak to tylko możliwe, zarówno nowych tytułów, jak i gier z niesamowitego katalogu Activision Blizzard – Microsoft.

Niemal pewne jest zatem, że wydania premierowe gier Activision Blizzard (w tym Call of Duty) będą już w dniu swojego debiutu dostępne w Game Pass. Wątpliwe jest zatem, aby Microsoft chciał odebrać sobie to, co dla niego najważniejsze, a więc wzrost liczby abonentów Game Pass. Ograniczenie Call of Duty do Xbox'a i PC sprawiłoby, że wielu graczy z większą chęcią zdecydowałoby się na wykup abonamentu. Czy dla Microsoftu byłoby to opłacalne? Cóż, wystarczy przypomnieć wypowiedź Phila Spencera – szefa marki Xbox, który w 2021 zdradził, że wydanie tak dużych gier jak Starfield czy The Elder Scrolls 6 (przy okazji przejęcia Bethesdy) tylko na konsolach Xbox i PC, wciąż będzie dla jego firmy opłacalne. Wielce prawdopodobne, że Sony musi zacząć planować swoją przyszłość bez Call of Duty.

Sony kupi Ubisoft?

Microsoft w mistrzowski sposób wykorzystał problemy Activision Blizzard, które ciągną się za firmą od wielu miesięcy. Głośny konflikt z pracownikami, oskarżenia o molestowanie, fatalne warunki pracy czy wreszcie chłodne przyjęcie Call of Duty Vanguard spowodowało, że akcje firmy były w najniższej cenie od lat. Z podobnymi problemami mierzy się od dłuższego czasu Ubisoft. Francuski producent przeżywa obecnie największy wewnętrzny kryzys od lat. Co więcej brak porozumienia pomiędzy decydentami firmy a pracownikami spowodował, że w ostatnich miesiącach firmy boryka się z masowymi zwolnieniami. Kluczowi deweloperzy uciekają z Ubisoftu w zastraszającym tempie - odeszło pięć z 25 najlepszych osób, które pracowały nad Far Cry 6, a także 12 z 50 osób z załogi, która pracowała nad z Assassin's Creed Valhalla. Jak wynika z danych serwisu LinkedIn Ubisoft Toronto i Ubisoft Montreal straciły po 60 osób. Braki kadrowe stały się już tak dużym problemem, że coraz więcej projektów jest wstrzymanych, a deweloperzy często są przesuwani pomiędzy poszczególnymi działami. Trudno wyobrazić sobie zatem lepszą okazję do przejęcie francuskiej korporacji, jak teraz.

Czy Sony kupi Ubisoft? (fot. Ubisoft)

Pierwsze i najważniejsze pytanie w tej kwestii brzmi: czy Sony stać na taki wydatek? Tzw. „market cap”, czyli kapitalizacja rynkowa (całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych danej firmy) w przypadku Sony wynosi 143,12 miliardy dolarów. Według danych opublikowanych przez starszego analityka Niko Partners – Daniela Ahmada, sam oddział gamingowy japońskiego producenta wycenia się na 22,67 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa Ubisoftu wynosi obecnie z kolei 7,27 miliarda dolarów (stan na styczeń 2022). Nie da się zatem ukryć, że Sony z pewnością „stać” na przejęcie francuskiego dewelopera, choć byłby to spora inwestycja, jak na możliwości japońskiego producenta. Co więcej, nie jest powiedziane, że włodarze Ubisoftu zgodziliby się na takie „przejęcie”. Oczywiście Sony mogłoby się zdecydować na „wrogie przejęcie”, ale już w przeszłości włodarze francuskiej firmy zdołali odeprzeć taki atak i to znacznie większego gracza jakim bez wątpienia było Vivendi (podmiot zależny Tencent).

Na domiar złego (dla Sony), od wielu lat widać wyraźnie, że Ubisoftowi znacznie bliżej do Microsoftu, o czym świadczą liczne wspólne działania obu firm. Warto przypomnieć, że na początku 2022 roku ogłoszono nie tylko premierowy debiut Rainbow Six Extraction w usłudze Game Pass, ale również wyadnie usługi Ubisoft+ na konsolach Xbox. Oczywiście na rynku jest jeszcze wiele innych firm, na których przejęcie mogłoby zdecydować się Sony jak Sega czy Square Enix. Wydaje się jednak, że ostatecznie japoński producent obierze zupełnie inną drogę rozwoju.

Sony już teraz mocno inwestuje w nowe marki i studia

Sony już od wielu miesięcy mocno inwestuje w rozwój marki PlayStation. Choć zakupy producenta nie są może tak spektakularne jak Microsoftu, to nie jest powiedziane, kto ostatecznie na tym więcej zyska. Tylko w ostatnich 12 miesiącach szeregi PlayStation Studios zasilili: Housemarque Studios (twórcy Returnal), Deviation Games (byli weterani Call of Duty), Firewalk Studios (twórcy Destiny) czy Haven Studios (byli twórcy Assassin's Creed). Nie zapominajmy, że oprócz tego w skład PlayStation Studios wchodzi jeszcze 18 utalentowanych zespołów z Guerilla Games, Naughty Dog i Insomniac Games na czele.

Sony stale inwestuje w rozwój PlayStation Studios (fot. Sony)

PlayStation wciąż ma się dobrze

Nie zapominajmy o najważniejszym - Sony i marka PlayStation to wciąż jedni z najważniejszych graczy w branży. Wysokiej jakości gry i sprzęt od lat gwarantują Sony pewne miejsce w czołówce najbardziej dochodowych firm gamingowych. Śmiało możemy założyć, że pomimo utraty gier Bethesdy i Activision Blizzard japońska korporacja przetrwa. Co więcej, może to być dodatkowy bodziec, który podziała na firmę stymulująco. Pomimo licznych inwestycji i obecności marki Xbox na rynku już 20 lat, Microsoftowi wciąż nie udało się prześcignąć pod względem przychodów z branży gier Sony i PlayStation. Najbliższe lata nie przyniosą nam jeszcze wielkich zmian, jednak w kolejnej generacji konsol może to już wyglądać zupełnie inaczej.

Konsola PlayStation 5 to kolejny pokaz siły Sony. (fot. Sony)

Koniec panowania Sony. Kto następny?

Nie da się ukryć, że rynek gamingowy jest obecnie „łakomym kąskiem” dla największych korporacji na świecie. Po wielu latach na szczycie, Sony będzie musiało niebawem ustąpić miejsca innym. Już teraz, pod względem przychodów z gier i sprzętu, Tencent wyprzedza Sony. Ogromne inwestycje Microsoftu pokazują, że amerykańska korporacja również ma „chrapkę” na fotel lidera. Co więcej, w gaming inwestują obecnie niemal wszyscy: Apple, Google, Facebook, Amazon, a nawet Netflix, który poinformował pod koniec 2021 roku, że zamierza intensywnie inwestować w rynek gier. Niestety, przy każdym z tych „graczy” możliwości finansowe Sony wypadają blado, a ostatecznie to one mogą zadecydować o sukcesie.