Sony liczy na rekordową sprzedaż PlayStation 5

Sony chce, aby posiadacze PS4 szybko wymienili konsole na PS5.

PlayStation 4 to w chwili obecnej najpopularniejsza konsola do gier na świecie. Najnowsza, obecnie czwarta już generacja hitu od Sony zadebiutowała na rynku w 2013 roku i razem z największym konkurentem - Microsoft Xbox One zalicza się do konsol ósmej generacji. Urządzenie na rynku dostępne jest od sześciu lat i przez ten czasu Sony wprowadziło na rynek wersję Slim oraz nieco ulepszony model Pro. Niestety wieku nie da się ukryć i wszyscy gracze z utęsknieniem czekają na PlayStation 5, które pojawi się w przyszłym roku.

Prezes PlayStation Jim Rayan chce, aby właściciele PlayStation 4 jak najszybciej kupili nowy model i przy okazji wskazuje czego można oczekiwać od konsoli nowej generacji.

Sony potwierdziło, że PlayStation 5 pojawi się w okolicach przyszłorocznych świąt bożego narodzenia. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ od lat PlayStation jest popularnym prezentem świątecznym na całym świecie.

"W miarę zbliżania się do następnej generacji w 2020 roku, jednym z naszych zadań - prawdopodobnie naszym głównym zadaniem - jest przejęcie tej społeczności i przejście od PlayStation 4 do PlayStation 5, w skali i tempie, którego nigdy wcześniej nie zrealizowaliśmy", powiedział Ryan w wywiadzie dla redaktorów z pism zajmujących się grami wideo.

Źródło: sony

Sony chce, aby jak najwięcej osób zdecydowało się na zakup nowej konsoli w dniu jej światowej premiery. Jednym z ważnych czynników, który będzie miał ogromny wpływ na sprzedaż konsoli PlayStation 5 jest oczywiście cena. Słowa wypowiedziane przez Rayan'a mogą wskazywać, że PlayStation 5 będzie bardziej przystępne cenowo, niż się spodziewano.

Drugim niezwykle ważnym elementem jest biblioteka gier. Nikt nie będzie chciał kupić nowej konsoli w dniu premiery, jeżeli nie zapewni ona dostępu do potężnej bazy gier, które zadziałają tylko na PlayStation 5.

Wszystko wskazuje na to, że asem w rękawie Sony są nowe narzędzia programistyczne przewidziane dla PlayStation 5.

"Jedna rzecz, która napawa mnie szczególnym optymizmem, że to, co słyszymy od programistów i wydawców, to łatwość, z jaką mogą oni korzystać z kodu działającego na PlayStation 5, jest znacznie większa niż jakiekolwiek doświadczenie, jakie mieli na jakiejkolwiek innej platformie PlayStation".

CEO PlayStation informuje, że Sony planuje globalną kampanię marketingową i przewiduje dostarczenie na rynek rekordowej ilości urządzeń podczas pierwszych dni sprzedaży.

Premiera PlayStation 5 mimo, iż zbliża się dużymi krokami nadal owiana jest sporą ilością niewiadomych. Pewne jest, że już teraz Sony robi wszystko, aby zachęcić swoich użytkowników do odkładania pieniędzy na PlayStation 5.

Źródło: digitaltrends.com