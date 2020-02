Sony ma problem z ustaleniem ceny PlayStation 5, konsola może być znacznie droższa od PS4

Konsola Sony PlayStation 5 napotyka kolejne problemy. Koszt produkcji urządzenia znacznie przekroczył przewidywania japońskiego producenta.

Konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, regularnie napotykają kolejne problemy. Analitycy przewidują, że przedłużająca się epidemia koronawirusa wpłynie na datę debiutu urządzeń, co więcej, producenci wciąż nie śpieszą się z ujawnieniem wszystkich ich szczegółów. W trochę lepszej sytuacji jest Microsoft, ale wieści napływające z obozu firmy nie są zbyt optymistyczne dla graczy, jak choćby brak tytułów na wyłączność w pierwszych dwóch latach życia konsoli. Sony na razie pokazało nam w zasadzie tylko logo PS5 i przedstawiło garść informacji na temat potencjału urządzenia, niestety - konkretów brak.

Okazuje się jednak, że może być to spowodowane licznymi problemami z produkcją PlayStation 5. Japoński producent usilnie stara się ograniczyć koszty związane tworzeniem konsoli, jednak jak donosi redakcja serwisu Bloomberg, na razie nic z tego nie wychodzi. Według zaufanych źródeł Bloomberga, koszt produkcji PS5 wynosi obecnie około 450 dolarów. Dla porównania, stworzenie PS4 kosztowało Sony 381 dolarów. Biorąc pod uwagę, że ostatecznie konsola ósmej generacji trafiła na rynek w cenie 399 dolarów, to śmiało możemy założyć, że za PlayStation 5 przyjdzie nam zapłacić co najmniej 470 dolarów.

Dzisiejsze rewelacje pokrywają się z ostatnią wypowiedzią dyrektora finansowego Sony - pana Hiroki Totoki, który zdradził, że jego firma nie ustaliła jeszcze dokładnej ceny PS5, ale zależy jej na tym, aby czerpać z niej zyski już od dnia premiery.

Zdaniem Bloomberga, wysoka cena konsoli spowodowana jest m.in. problemami z zapewnieniem odpowiedniego zapasu pamięci DRAM i NAND flash, które są niezwykle popularne na globalnym rynku. Informatorzy serwisu podkreślili, że dla decydentów Sony, kluczem do sukcesu PS5 jest startowa cena konsoli i są oni gotowi sprzedawać ją "po kosztach", aby tylko dorównać cenie Xbox Series X. Potwierdzają się zatem wcześniejsze plotki, które sugerowały, że Sony czeka na ruch Microsoftu i ogłoszenie dokładnej ceny konsoli dziewiątej generacji "giganta z Redmond".

Jednego możemy być pewni, za PlayStation 5 i Xbox Series X zapłacimy więcej w dniu premiery niż w przypadku debiutu urządzeń z obecnej generacji. O ile więcej? Tego niestety na razie nie wiemy, miejmy nadzieję, że kwota ta będzie bliższa 450 dolarów niż 499 dolarów.

źródło: gematsu.com/bloomberg.com