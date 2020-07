Sony ma w zanadrzu jeszcze kilka gier na wyłączność PlayStation 5, prezentacja już w sierpniu

Podczas wydarzenia "The Future of Gaming" Sony pokazało nam nie tylko jak prezentować będzie się PlayStation 5, ale przede wszystkim ogłoszono mnóstwo tytułów na wyłączność konsoli jak: Horizon 2 Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 czy Demon’s Souls Remake. Nie wspominając już o prezentacji gier zewnętrznych deweloperów, jak choćby Resident Evil Village od Capcomu.

Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek, jakie czekają na nas w najbliższych tygodniach. Microsoft właśnie ogłosił, że już 23 lipca odbędzie się prezentacja gier na Xbox Series X. Amerykański producent chce zadośćuczynić graczom swoją ostatnią, niezbyt udaną konferencję i ma zaprezentować najważniejsze tytuły tworzone przez wewnętrzne studia. Jest to o tyle istotne, że, jak donosi Tom Phillips - dziennikarze Eurogamera, Sony ma w planach wydarzenie kontrujące pokaz Microsoftu.

Sony has 1st and 3rd party stuff still to announce. Feels like it has quite smartly held some stuff back.