Sony - "nadal chcemy tworzyć eksperymentalne gry na PlayStation 5"

Włodarze Sony odpowiadają na ostatnie zarzuty dotyczące skupienia się wyłącznie na dużych znanych markach, a porzucenie mniejszych, eksperymentalnych gier.

Sony nie ma ostatnio najlepszego czasu. Japoński producent raz po raz ściąga na siebie gniew graczy. Ostatnie problemy firmy są pokłosiem afery związanej z Days Gone 2. O co dokładnie chodzi? Przypomnijmy, w ostatnich dniach, jeden z głównych twórców Days Gone - gry na wyłączność PS4, ujawnił, że początkowo w planach jego studia (Sony Bend) było stworzenie kontynuacji gry. Sony jednak miało ostatecznie się rozmyślić i oddelegować część zespołu do wsparcia Naughty Dog przy pracach nad markami The Last of Us i Uncharted. W Sony Bend pozostała już tylko "szkieletowa" załoga, która pracuje nad konspektem zupełnie nowej marki.

Wielu ekspertów i graczy zaczęła zarzucać Sony, że zbyt szybko rezygnuje z ciekawych i eksperymentalnych gier na rzecz sprawdzonych marek jak: God of War, Uncharted, Ratchet & Clank czy Horizon. Japoński producent do tej pory dość nieudolnie odpowiadał na zarzuty społeczności. Wątpliwości, co do przyszłości PlayStation 5 postanowił rozwiać Hermen Hulst - obecnie szef oddziału SIE PlayStation Studios.

W wywiadzie dla serwisu GamesIndustry, Hulst stwierdził, że zarzuty stawiane jego firmie przez społeczność graczy (odnośnie faworyzowania dużych marek), są niesprawiedliwe. Lider Sony podkreślił, że jego firma cały czas stawia na nowatorskie i eksperymentalne gry, a za przykład podał Dreams, Sackboy: A Big Adventure oraz Astro's Playroom. Hulst dodał, że dla niego tak samo ważne są duże i wysokobudżetowe produkcje, jak i mniejsze, eksperymentalne projekty, a na PlayStation 5 będą regularnie trafiać zróżnicowane tytuły.

Myślę, że gry, które tworzymy są tak różne i zróżnicowane, jak tylko mogą być. Od Sackboy'a, przez Astro i Dreams, aż po gry, o których wspominasz, takie jak The Last of Us Part 2 i Ghosts of Tsushima. Możecie się założyć, że nadal będziemy tworzyć takie gry, ponieważ są one sercem i duszą tego, co robimy w PlayStation Studios. Ale jednocześnie jesteśmy tak samo zaangażowani w tworzenie tych wysokiej jakości doświadczeń, jak i w eksperymentowanie i wpadanie na świeże pomysły. Jestem bardzo zainteresowany tworzeniem zróżnicowanej gamy tytułów. Właściwie kształt i forma, w jakiej występują, są dla mnie mniej interesujące niż fakt, że są zróżnicowane, różnorodne i charakterystyczne. - Hermen Hulst, CEO SIE PlayStation Studios

Trudno się z panem Hermenem Hulstem nie zgodzić. Na PlayStation 5 trafiły już takie produkcje jak: Demon's Solus remake, Sackboy: A Big Adventure, Astro's Playroom czy Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Z kolei jeszcze w tym roku otrzymamy: Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart i najprawdopodobniej Horizon Forbidden West. Jak więc zatem doskonale widać, każdy sympatyk elektronicznej rozrywki powinien znaleźć coś dla siebie.

