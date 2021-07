Sony największym przegranym w branży? Tak uważa znany analityk

Choć PlayStation 5 wciąż podbija rankingi sprzedaży, to Sony musimy mierzyć się ostatnio z coraz większą krytyką.

fot. Sony

Znany i doświadczony analityk branżowy - Michael Pachter (obecnie Wedbush), odniósł się ostatnio do postawy Sony w minionych miesiącach. Jego zdaniem japoński producent popełnił ogromny błąd rezygnując z udziału w targach E3 2021. Analityk twierdzi, że Sony chcąc zaoszczędzić nieco pieniędzy w rzeczywistości traci szansę na odpowiednie przedstawienie swoich produkcji. Pachter nie przebiera w słowach i twierdzi, że niektórzy decydenci Sony są "po prostu niemądrzy".

Myślę, że Sony obiera zły kierunek. Myślę, że popełniają ogromny błąd strategiczny porzucając E3. Myślę, że jest to po prostu zła rzecz i mam nadzieję, że to rozgryzą i wrócą w przyszłym roku. Ktoś przekonał ich, że zaoszczędzą 20 milionów dolarów pomijając E3, a tegoroczne E3 być może było rozsądną decyzją. Pominęli również poprzednie. I myślę, że to po prostu zły ruch. Naprawdę głupia strategia. Bo nie da się kupić takiej ogromnej ilości prasy za 20 milionów dolarów. Posiadanie takiego wydarzenia i skupienie wszystkich fanów na tej jednej imprezie jest naprawdę, naprawdę mocne i myślę, że ktokolwiek doradza ich zarządowi, że pominięcie E3 jest świadomym kosztem i mądrym posunięciem, jest po prostu w błędzie. Są po prostu niemądrzy - Michael Pachter.

Pachter podkreśla, że Sony samo sobie robi największą krzywdę. Zdaniem analityka japoński producent posiada obecnie "bardzo dobry" sprzęt (PlayStation 5) i bardzo dobre gry, które po prostu trzeba światu odpowiednio zaprezentować, a nie ma obecnie na to lepszego miejsca niż targi E3. Póki co, jak uważa Michael Pachter, Sony jest największym przegranym E3 w branży.

Moim zdaniem Sony jest i nadal będzie największym przegranym na E3 za sprawą pominięcia targów i myślę, że naprawdę powinni się obudzić i zrozumieć, że jest to dla nich okazja do zaprezentowania swoich gier - a są one bardzo dobre - i swojego sprzętu - który jest bardzo dobry - światu, kiedy świat zwraca na to uwagę. Mam nadzieję, że wrócą w 2022 roku. Trzymajmy kciuki - Michael Pachter.

Choć analityk ma nadzieję, że Sony wróci do E3 w przyszłorocznej edycji, to my nie jesteśmy takimi optymistami. Wystarczy tylko przypomnieć, że w zeszłym tygodniu przedstawiciele Sony oficjalnie zapowiedzieli, że zabraknie ich również na największych europejskich targach gier - Gamescom 2021.

