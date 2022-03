Sony ogłasza kolejne State of Play! Tym razem na tapecie nadchodzące RPG

Sony nie zwalnia tempa i po zeszłotygodniowym wydarzeniu otrzymaliśmy zapowiedź kolejnej edycji State of Play. Tym razem Japończycy skupią się na grze pochodzącej od zewnętrznego wydawcy.

Fani Harry'ego Pottera będą zachwyceni, ponieważ cały pokaz skupi się na prezentacji Dziedzictwa Hogwartu. Cały pokaz będzie trwał około 20 minut, z czego 14 zostało zarezerwowane na pokazanie rozgrywki. Usłyszymy także kilka słów od deweloperów. Być może poznamy datę premiery tego wyczekiwanego przez wiele osób RPG.

Wydarzenie State of Play odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 marca o godzinie 22:00 czasu polskiego.

