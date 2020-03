Sony ostrzega - koronowirus zagraża premierom gier na PS4 i PS5

Zagrożone mogą być nawet takie produkcje, jak The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima.

Najpierw Microsoft, a teraz Sony wydało specjalne oświadczenie, w którym informuje o sytuacji firmy w związku z działaniem pandemii COVID-19. Niestety, ale wirus w znaczącym stopniu może wpłynąć na działalność japońskiego producenta w niedalekiej przyszłości.

Według przedstawicieli Sony, obecne szacunki sugerują, że koronawirus nie będzie miał znaczącego wpływu na działalność firmy, związaną z grami i usługami sieciowymi w bieżącym roku obrotowym (który potrwa do 30 września 2020 r.). Producent jednak nie ukrywa, że globalna sytuacja jest bardzo dynamiczna i wszystko może ulec zmianie.

Najmocniej zagrożone są linie zaopatrzeniowe producenta w Azji. Przypomnijmy, że to właśnie tam powstaje większa część elektroniki, która ma się ostatecznie składać na konsole PlayStation 5. Choć Sony nie powiedziało tego otwarcie, to wydaje się, że chce nas przygotować na ewentualne opóźnienie debiutu nowej generacji konsol. Do tej pory wydawało się, że dziewiąta generacja zadebiutuje pod koniec tego roku, jednak coraz więcej wskazuje na to, że przyjdzie na nią poczekać nieco dłużej.

To jednak nie koniec złych wieści. Sony ujawniło również, że „dokładnie monitoruje ryzyko opóźnień w harmonogramach produkcji gier zarówno w swoich własnych studiach, jak i studiach zewnętrznych”. Jak łatwo się domyślić, może tu chodzić przede wszystkim o The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima. Choć obie produkcje mają już ustalone daty premiery, a ostatnio twórcy TLoU 2 chwalili się nawet, że prace na grą zostały niemal ukończone, to może dojść tu do podobnych problemów z jakimi zmagają się obecnie Final Fantasy 7 i Resident Evil 3. Square Enix i Capcom poinformowały ostatnio, że fizyczne wydania ich gier będą trudno dostępne i, najzwyczajniej w świecie, może ich zabraknąć.

Miejmy nadzieję, że w przypadku gier od Sony chodzi "jedynie" o takie problemy. Opóźnienie premier tak dużych gier, jak The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima mogłoby poważnie wpłynąć na działalność firmy.

Przypomnijmy, że produkcja studia Naughty Dog trafi do sprzedaży 29 maja, natomiast Ghost of Tsushima zadebiutuje niecały miesiąc później - 26 czerwca.

