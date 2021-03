Sony podnosi ceny PS5, za konsolę przyjdzie zapłacić nawet 4000 złotych

Narzekacie na cenę i dostępność PS5? Niepotrzebnie, niektórzy gracze będą musieli zapłacić za konsolę nawet 4000 złotych.

Choć konsola PlayStation 5 cały czas jest trudno dostępna na większości rynków na świecie, to Sony nie zapomina o krajach, w których nowa generacja konsol jeszcze w ogóle nie zadebiutowała.

Oficjalny oddział japońskiego producenta w Egipcie, poinformował właśnie o rozpoczęciu zamówień przedpremierowych na PS5. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie cena konsoli. Ta, w państwie na Nilem, kosztować będzie 15999 funtów egipskich, co przy obecnym kursie walut daje nam blisko 4000 złotych!

Wcale nie lepiej prezentują się ceny akcesoriów do nowej konsoli Sony. Gracze z Egiptu będą musieli zapłacić za dodatkowy kontroler DualSense 1999 funtów egipskich (~500 złotych) natomiast za słuchawki PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset - 2799 funtów egipskich (~700 złotych).

Skąd tak wysokie ceny PS5 w Egipcie? Prawdopodobnie częściową winę za to ponoszą wysokie podatki od importu, nie zmienia to jednak faktu, że dla lokalnych graczy będzie to cena trudna do przełknięcia. Śmiało możemy założyć, że PS5 nie będzie bić w Egipcie rekordów sprzedaży.

