Sony pokaże na MWC kilka smartfonów 5G

Sony jeszcze nie zaprezentowało swojego smartfona 5G, ale zrobi to na nadchodzących targach Mobile World Congress w Barcelonie. I pokaże niejeden!

Na temat nowych smartfonów Sony krąży od dłuższego czasu wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych informacji. Nie ma pewności nawet co do ich nazw - w różnych źródłach możemy przeczytać o takich modelach, jak Sony Xperia 1.1, Xperia 0 czy Xperia 3. Jednak wszystkie źródła przecieków są zgodne, że flagowiec Sony będzie mieć procesor Snapdragon 865. Oznacza to modem X55 5G. Powtarza się również informacja o czterech obiektywach aparatu tylnego z sensorem ToF. Główny to 48 lub 64 Mpix, z towarzyszeniem teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego - każdy to 12 Mpix. Prawdopodobnie zostanie użyty sensor IMX555 12MP, którego obecności spodziewamy się w Galaxy S20+ i S20.Szacowana cena to ok. 900 dolarów, czyli jakieś 3,5 tys. zł.

Na targach MWC powinna mieć miejsce prezentacja Sony Xperia 5 Plus. Ten model - według wcześniejszych przecieków - będzie na pewno mieć Snapdragona 865 i obsługę 5G. Spodziewamy się oprócz niego kilku porządnych średniaków, które również mogą mieć 5G - ostatnio w Geekbench wypatrzono tajemniczy telefon Sony K8220 z procesorem Snapdragon 765G na pokładzie. Wszystko zostanie wyjaśnione w dniach 24 - 27 lutego, kiedy to odbędą się targi w Barcelonie.