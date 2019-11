Sony pokazuje sensor IMX686 dla przyszłorocznych smartfonów

Sony nie miało dobrego roku na rynku smartfonów. Jednak może pomóc innym w osiągnięciu sukcesu w przyszłym.

W marcu 2019 Sony zrestrukturyzowało swój oddział mobilny w celu redukcji kosztów. O ile konsole PlayStation4 sprzedają się świetnie, o tyle w przypadku smartfonów sprawa wygląda bardzo kiepsko. Jednak nie należy zapominać, że nie tylko produkuje własne telefony, ale jest jednym z najważniejszych i największych dostawców sensorów optycznych dla innych producentów. Sensor IMX586 można znaleźć w wielu obecnych flagowcach. Jego następcą ma być IMX686, którego możliwość prezentuje poniższy klip wideo.

Sensor ten ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku, a choć jak na razie nie została podana jego dokładna specyfikacja techniczna, można spodziewać się, że będzie użyty w smartfonach z najwyższej półki. Jednak klip klipem, a dopóki nie zobaczymy go w praktycznym działaniu - czyli w smartfonie - nie możemy mieć absolutnej pewności co do jakości wykonywanych za jego pomocą zdjęć oraz nagrań wideo. Jakby nie było, powyższy film to tylko zajawka reklamowa, która musi dopiero znaleźć potwierdzenie w rzeczywistym użytkowaniu. Z pewnością będzie lepiej niż w IMX586, któremu niewiele można zarzucić.