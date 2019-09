Sony pracuje nad nowym flagowym smartfonem z procesorem Snapdragon 865

Japoński producent pracuje już nad następcą wyjątkowo udanego smartfonu - Xperia 1. Według najnowszych informacji, będzie on napędzany przez, niezapowiedziany jeszcze, procesor Qualcomm Snapdragon 865.

Sony może być dumne ze swojego obecnego flagowca - Xperii 1. Zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów MWC 2019 smartfon, z miejsca zdobył uznanie użytkowników, a to m.in. dzięki 6,5-calowemu ekranowi OLED o rozdzielczości 4K (proporcje 21:9) ze wsparciem HDR. Dodatkowo producent zdecydował się zastosować swój autorski silnik przetwarzania obrazu - X1, który jest w stanie w czasie rzeczywistym poprawiać kolorystykę oraz kontrast wszystkich oglądanych materiałów. To oraz topowe podzespoły sprawiły, że Sony Xperia 1, została uznana za jeden z najciekawszych flagowych smartfonów tego roku.

Jak donoszą japońskie media, Sony zamierza rozwinąć swoje udane pomysły w kolejnej flagowej konstrukcji. Co nie jest wielkim zaskoczeniem, smartfon ten napędzany będzie przez następcę procesorów Snapdragon 855 i 855+. Dziennikarze dotarli do materiałów, z których wynika, że nowa Xperia działa pod kontrolą procesora o nazwie kodowej - SM8250, śmiało możemy założyć, że model ten zostanie oficjalnie zaprezentowany jako Snapdragon 865.

To jednak nie wszystkie informacje jakie napływają do nas na temat następcy Xperii 1. Sugeruje się, że smartfon zadebiutuje w co najmniej dwóch wariantach, jeden z nich otrzyma modem 5G, natomiast drugi zostanie go pozbawiony. Taka decyzja nie jest dużym zaskoczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę, że technologia 5G wciąż "raczkuje" i nie każdy użytkownik będzie gotowy dopłacać do sprzętu za modem, którego pełni możliwości nie wykorzysta.

źródło: gsmarena.com