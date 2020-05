Sony prezentuje nową markę powiązana z tytułami na wyłączność PS5, poznajcie PlayStation Studios

Sony zaprezentowało dzisiaj nowy oddział firmy, który zajmować się będzie tworzeniem gier na wyłączność PlayStation 5.

PlayStation Studios to nowa marka powiązana ze wszystkimi wewnętrznymi zespołami Sony, która zadebiutuje wraz z PlayStation 5. Co to oznacza dla nas - graczy? Wyjaśnia to Eric Lempel - szef oddziału marketingu w Sony Interactive Entertainment.

W ciągu ostatnich kilku lat - a nawet ostatniej dekady - siła tytułów pochodzących z naszych studiów była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Myśleliśmy o tym, jak zjednoczyć wszystkie te wspaniałe gry pod jedną marką, ale tak naprawdę, celem tego jest uświadomienie konsumentowi, że widząc tę ​​markę, mogą liczyć na solidne, innowacyjne i głębokie doświadczenia, których oczekują od gier pochodzących z PlayStation. Tak więc, wymyśliliśmy PlayStation Studios. - Eric Lempel, Sony

Sony zaprezentowało również krótką animację PlayStation Studios, która od przyszłej generacji towarzyszyć nam będzie przy okazji ogrywania tytułów na wyłączność PlayStation 5.

Oczywiście nie mogło zabraknąć na niej najpopularniejszych postaci, z najbardziej znanych marek jak: Kratosa z God of War, Nathana Drake'a z Uncharted czy Aloy z Horizon Zero Dawn. Wydaje się, że Sony coraz śmielej poczyna sobie w związku ze zbliżającą się prezentacją PlayStation 5, do której dojść ma już w pierwszej połowie czerwca.

źródło: gamesradar.com