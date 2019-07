Sony prezentuje nowe słuchawki - oto AirPods z Japonii

Sony wprowadza na rynek nowe słuchawki bezprzewodowe o konstrukcji podobnej do AirPods. Zapewniają one jednak lepszą żywotność baterii i tłumienie hałasu.

Sony zaprezentowało nowe prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z wyższej półki cenowej - WF-1000XM3.

Źródło: Sony

Sony WF-1000XM3 to w rzeczywistości rozwinięta wersja projektu, który dobrze znamy z wcześniejszego modelu WF-1000X. Na wyposażeniu jest ten sam procesor HD Noise Cancelling, który znajduje się również w flagowych słuchawkach Sony WH-1000XM3.

"Po ogromnym sukcesie naszych słuchawek WH-1000XM3, jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania klientom Sony prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z tłumieniem hałasu" - powiedział Abel Makhraz, Zastępca GM, Consumer Sales & Marketing, Sony ANZ.

Nowe słuchawki douszne należą do najwyższej serii 1000X. Mają wyróżniać się kompaktową i lekką obudową oraz długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu. Sony mocno przyłożyło wagę do tego elementu. Trudno nie porównać nowych słuchawek od Sony do AirPods'ów, które są najpopularniejszymi słuchawkami bezprzewodowymi na rynku.

W pełni naładowane słuchawki pozwolą na około 6 godzin odtwarzania. W przypadku umieszczenia ich w ładowarce - pokrowców możemy zapewnić sobie do 18 dodatkowych godzin słuchania muzyki (pokrowiec potrafi naładować słuchawki trzykrotnie), co łącznie pozwala na aż 24 godziny użytkowania.

W środku słuchawek umieszczono dwa mikrofony - jeden z przodu, a drugi z tyłu, które wychwytują dźwięki z otoczenia i aktywnie redukują hałas panujący wokół użytkownika. Odpowiada za to również specjalny procesor do osłabiania dźwięków - QN1e HD.

Źródło: Sony

Za jakość dźwięku odpowiada przetwornik akustyczny o średnicy 6 mm oraz system Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX™), którego zadaniem jest optymalizacja skompresowanych plików audio tak, aby brzmiały jak najlepiej.

Słuchawki zostały zaprojektowane w taki sposób, że stykają się z uchem użytkownika w trzech różnych miejscach, co ma zapewnić wygodę użytkowania oraz zapobiec wypadaniu słuchawek z uszu. Co ciekawe taka konstrukcja słuchawek ma też wpływ na redukcję hałasu. Obudowa WF-1000XM3 posiada gumowaną antypoślizgową powierzchnię, która również ma zapobiegać przypadkowemu wypadnięciu słuchawek z uszu.

Nowe słuchawki są w pełni kompatybilne z Asystentem Google. Możesz je także dopasować do własnych potrzeb za pomocą aplikacji Sony Headphones Connect, która pozwoli Ci na przypisanie funkcji dla poszczególnych przycisków i sensorów.

Słuchawki Sony WF-1000XM3 trafią do sprzedaży jeszcze w wakacje. Planowany debiut ma się odbyć w drugiej połowie sierpnia. Nie znamy jeszcze polskiej ceny. W Stanach Zjednoczonych można już zamawiać WF-1000XM3, a kwota, jaką trzeba za nie zapłacić to 230 dolarów, co w przeliczeniu daje nam około 870 zł netto.

Źródło: Sony

Sony WF-1000XM3 - Specyfikacja Techniczna