Sony prezentuje oficjalne logo PlayStation 5 i chwali się wynikami sprzedaży PlayStation 4

Zdecydowanie nie tego oczekiwaliśmy, miała być wielka prezentacja PlayStation 5, a skończyło się na ujawnieniu oficjalnego loga konsoli.

Targi CES 2020 w Las Vegas rozkręcają się na dobre, za nami już kilka dużych konferencji, w tym ta zorganizowana przez Sony. Wbrew wcześniejszym spekulacjom japoński producent nie zaprezentował nam konsoli PlayStation 5. Zamiast tego pokazano jedynie logo nadchodzącego urządzenia.

Przedstawiciele Sony nie omieszkali również pochwalić się najnowszymi wynikami sprzedaży oddziału gamingowego. W sumie, na świecie sprzedano już ponad 106 milionów konsol PlayStation 4, aż 3 miliony urządzeń trafiły do graczy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jest to imponujący wynik, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że ósma generacja konsol dobiega końca. Co więcej, jak podaje Sony, PlayStation 4 ma miesięcznie 103 miliony aktywnych użytkowników. Oznacza to, że niemal każdy posiadacz konsoli Japończyków regularnie z niej korzysta.

Dowiedzieliśmy się również, że gracze kupili ponad 1,15 miliarda gier. Niemałym sukcesem okazuje się być również usługa PlayStation Plus, z której regularnie korzysta 38,8 miliona użytkowników.

Podczas konferencji nie zabrakło także kilku informacji na temat gogli wirtualnej rzeczywistości - PlayStation VR. Producent pochwalił się, że na świecie sprzedano już 5 milionów sztuk tego urządzenia, co sprawia, że PSVR są najpopularniejszymi goglami VR na rynku.

Jak widać marka PlayStation ma się znakomicie. Sony ma świadomość tego, że w przypadku dziewiątej generacji konsol musi utrzymać odpowiedni poziom, szczególnie że konkurencja wydaje się być tym razem znacznie lepiej przygotowana. Japoński producent zapowiedział, że nowych informacji na temat PlayStation 5 możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach.

