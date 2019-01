Sony prezentuje telewizor 8K

Na targach CES 2019 Sony zaprezentowało telewizor Z9G - imponuje rozmiarami oraz wsparciem dla odtwarzania obrazu w rozdzielczości 8K. A co poza tym?

Sony zapowiedziało, że telewizor Z9G będzie dostępny w tym roku w dwóch wersjach: 85 oraz 98". Nietrudno się domyślić, że oba modele przeznaczone są do większych salonów. Aczkolwiek warto zauważyć, że nie wiemy jeszcze zbyt wiele o możliwościach audio - wspomniano coś o technologii planarnej, następnie o czterech głośnikach na górze i dole urządzenia. Jak na razie modele telewizory Sony nie zawodziły pod względem dźwięku, więc można być dobrej myśli co do tego aspektu Z9G. A ile będzie kosztować? Tego nie podano, ale można przypuszczać, że co najmniej 15 tysięcy złotych.

A9G

Producent zapowiedział także A9G, zaliczający się do cenionej przez użytkowników serii telewizorów OLED. Na pewno będzie mieć te same funkcje i właściwości, co A9F, jednak nie wiemy, czy będzie do tego coś nowego. Obecnie flagowiec LG, model E9, jest dostępny tylko w wersjach od 65" wzwyż, dlatego 55" A9G będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem w kategorii mniejszych telewizorów. Jeśli ktoś szuka większego ekranu, żaden problem - A9G ma mieć także swoje wairanty 65 oraz 77". We wszystkich jego wersjach do emisji dźwięku będzie używana technologia planarna.

Zarówno A9G, jak i Z9G wspierają HDR10 oraz Dolby Vision, są także w stanie korzystać z możliwości dawanych przez Dolby Atmos.

Inne modele

Na tym nie koniec. W 2019 roku w sprzedaży pojawi się także 55 i 65" A8G OLED, używający tych samych technologii podstawowych, co A9G, w tym akustycznej powierzchni do emisji dźwięku planarnego (wyświetlacz jest głośnikiem), ale będzie mieć słabszy procesor X1 Extreme. Sony nie zaniedbuje też modeli LCD z podświetleniem LED - pojawi się nowa seria 950G, która zaoferuje ulepszenia w stosunku do obecnie dostępnych modeli. Planowane warianty to 55, 65, 75 oraz 85". Wszystkie będą korzystać z bardzo mocnego procesora X1 Ultimate - będzie on również odpowiadał za działanie A9G.