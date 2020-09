Sony przygwożdżone ilością przedpremierowych zamówień PS5

Do tej pory przedstawiciele firmy Sony obiecali, że tym razem nie będzie kłopotów z przedpremierowym kupnem PS5. Jednak obietnica nie została spełniona. Kłopoty są i to ogromne!

Sony przeprasza za chaos, w wyniku którego zamówienia w przedsprzedaży w sklepach zaczęły się bez zapowiedzi i wyczerpały zapas w ciągu pół godziny. Było to na tyle niespodziewane, że wielu fanów nawet się nie zorientowało, że sprzedaż już się skończyła. Zamówienia w przedsprzedaży PS5 mają ruszyć ponownie w ciągu najbliższych kilku dni. Fani zgryźliwie pytają, czy odbędzie się to w taki sam sposób, czyli niespodziewanie. Problem z dostępnością konsol ma jednak miejsce i pojawiają się głosy, że będzie można kupić tylko jedną konsolę na osobę. To szaleństwo, biorąc pod uwagę jak bardzo premiera PlayStation 5 jest wyczekiwana. Najwyraźniej nawet producenci nie spodziewali się takiego szału.

Jak widać, nie wiadomo kiedy zamówienia w przedsprzedaży zostaną wznowione. Dodatkowy kłopot może nadejść 22 września, we wtorek, kiedy to Microsoft ma rozpocząć zamówienie w przedsprzedaży Xboxa Series X / S o 8 rano. Ta sytuacja powoduje tylko dodatkową presję na przedstawicielach firmy Sony. Oznacza to, że muszą sobie poradzić z własnymi problemami do 19 listopada, kiedy to ma miejsce oficjalna premiera PlayStation 5. Jednak, czy to się uda? Wszystko przed nami.

Jeżeli chcesz poczytać więcej o PlayStation 5, zapoznaj się z artykułem PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja [17.09.2020]