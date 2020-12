Sony przypomniało sobie o Androidzie 11. Jakie smartfony go dostaną?

Japończycy zamierzają zaktualizować do Androida 11 zaledwie 5 smartfonów. Czy Twój model się łapie?

Jeszcze kilka lat temu Sony był jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie. Niestety czas płynie nieubłaganie, a rynek stale się zmienia. Obecnie Sony jest małym producentów smartfonów, które wprowadzane są na rynek niejako przypadkiem.

Sony Xperia 5 II

Podczas, gdy pierwsi producenci udostępniają finalne wersje zaprezentowanego we wrześniu Androida 11, Sony dopiero informuje o planach aktualizacji.

Japończycy jako jedni z ostatnich wydają mapę drogową aktualizacji do Androida 11. Na taki krok nie zdecydowało się jeszcze tylko LG, które zresztą nigdy nie słynęło z udostępniania szybkich aktualizacji oprogramowania.

Pierwszym smartfonem, który otrzyma aktualizację do Androida 11 jest oczywiście flagowa Xperia 1 II 5G z tego roku. To flagowy smartfon, który dostanie najnowszego Androida jeszcze w tym roku. Nieco starsze modele Sony Xperia 5 II oraz Xperia 10 II otrzymają Androida 11 do końca stycznia.

Pełna mapa drogowa aktualizacji smartfonów Sony Xperia do Androida 11 znajduje się poniżej.

Grudzień 2020:

Sony Xperia 1 II

Styczeń 2021:

Sony Xperia 5 II

Xperia 10 II

Luty 2021

Sony Xperia 5

Xperia 10

Sony prawdopodobnie zdecyduje się na niewielkie zmiany w obrębie interfejsu użytkownika. Mowa o innym centrum powiadomień oraz dodatkach multimedialnych.

Źródło: gizchina.com