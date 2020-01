Sony rezygnuje z targów E3 2020, co z PlayStation 5?

Japoński producent drugi rok z rzędu rezygnuje z największych targów poświęconych branży gier wideo na świecie - E3.

Sony wywołało niemałą burzę ogłaszając w zeszłym roku, że będzie nieobecne podczas targów E3 2019. Sam producent podkreślał wówczas, że nie oznacza to, iż Sony i marki PlayStation zabraknie na E3 w latach kolejnych. Niestety, dzisiaj włodarze firmy potwierdzili swoją nieobecność również na tegorocznej edycji targów w Los Angeles.

Po gruntownej ocenie Sony Interactive Entertainment postanowiło nie brać udziału w E3 2020. Mamy wielki szacunek dla ESA (Entertainment Software Association - głównie organizatorzy E3) jako organizacji, ale nie uważamy, aby wizja E3 2020 była właściwym miejscem na to, na czym koncentrujemy się w tym roku. - Sony

Sony podkreśla, że jest całkowicie skupione na fanach PlayStation i na rok 2020 przygotowało mnóstwo mniejszych i większych imprez dla swoich społeczności na całym świecie. Podkreślono również, że w nadchodzących 12 miesiącach czeka na nas mnóstwo doskonałej zawartości związanej zarówno z PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

Warto tu podkreślić, że Sony było jedną z nielicznych firm, które były na E3 nieprzerwanie od pierwszej edycji targów (w 1995 rok). Wówczas japoński producent zaprezentował amerykańskiej publiczności swoją pierwszą konsolę PlayStation. Zdaniem wielu ekspertów, to właśnie perfekcyjne przeprowadzenie konferencji podczas E3 2013 sprawiło, że już na starcie ósmej generacji, gracze chętniej sięgali po PlayStation 4 niż Xbox One.

Niestety wygląda na to, że Sony stawia na izolację i własne imprezy, czy to dobrze? Dla japońskiego producenta na pewno, ponieważ pozwoli mu to ograniczyć koszty, jednak sympatykom gier wideo w ogóle może brakować emocji związanych z konferencją Sony podczas E3 i bezpośredniej rywalizacji z największymi konkurentami.

Jedyny plus dzisiejszej wiadomości jest taki, że Sony odpadło właśnie kolejne miejsce, na którym mogłoby zaprezentować konsolę PlayStation 5. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, to coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że PS5 zobaczymy już w lutym, podczas PlayStation Meeting 2020.

