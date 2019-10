Sony również stawia na 5G, Xperia 5 ostatnim flagowym smartfonem z 4G

Według najnowszych informacji Sony Xperia 5 może być ostatnim flagowym smartfonem producenta, który otrzyma "tylko" modem 4G.

Sony Xperia 5 to najnowszy flagowiec japońskiego producenta, który po raz pierwszy został zaprezentowany podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie. Może on się pochwalić m.in.: 6,1-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli i proporcjach 21:9, procesorem Snapdragon 855, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Xperia 5 posiada również potrójny aparat główny (12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix), kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 Mpix oraz akumulator o pojemności 3140 mAh z funkcją szybkiego ładowania (18W). Całość działa domyślnie pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie.

Ta ciekawa i kompaktowa konstrukcja może być ostatnią, która zadebiutuje "tylko" z modemem 4G. Według najnowszych informacji, Sony zamierza w swoich flagowych konstrukcjach instalować już tylko i wyłącznie modemy zdolne do obsługi piątej generacji sieci komórkowej. Wsparcie dla technologii 4G będzie kontynuowane w modelach ze średniej i niskiej półki.

Spekuluje się, że Sony zamierza zaprezentować kolejną flagową Xperię, już z modemem 5G, na wiosnę 2020 roku. Data ta nie jest przypadkowa bowiem największa japoński dostawca usług telekomunikacyjnych - DoCoMo, właśnie na wiosnę przyszłego roku zaplanował start komercyjnej, dostępnej w całym kraju sieci 5G.

Pojawia się jednak również sugestia, że Sony nie chcąc tracić potencjalnych użytkowników (szczególnie w Europie) może zdecydować się na wypuszczenie dodatkowych wariantów urządzenia. Z myślą o mniej rozwiniętych krajach ma powstać wersja Xperii, która obsługiwać będzie jedynie sieć 4G.

Sony to kolejny producent, który planuje duże inwestycje w rozwój urządzeń 5G. Możemy się spodziewać, że w przyszłym roku każdy smartfon typu premium posiadać będzie wbudowany modem 5G.

źródło: gizmochina.com