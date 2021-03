Sony rozdaje za darmo gry na PS4 i PS5, w tym Horizon Zero Dawn

Sony postanowiło nas solidnie zaskoczyć i w ramach akcji Play at Home 2021 otrzymamy aż 10 darmowych gier na PS4, PS5 i PS VR.

Microsoft przeszedł w ostatnich dniach do ostrej ofensywy i niemal każdego dnia sympatycy marki Xbox są zaskakiwani kolejnym ogłoszeniami. Włodarze Sony ewidentnie nie chcą pozostać w cieniu konkurencji i japoński producent postanowił "odbić piłeczkę".

Sony poinformowało nas właśnie, że w ramach akcji Play at Home 2021 już niebawem otrzymamy za darmo aż 10 gier na PS4, PS5 (w ramach wstecznej kompatybilności) oraz PS VR. Od godziny 04:00, 26 marca posiadacze konsol Sony będą mogli dodać do swojej biblioteki następujące produkcje:

Abzû (PS4, PS5)

Enter the Gungeon (PS4, PS5)

Rez Infinite (PS4, PS5)

Subnautica (PS4, PS5)

The Witness (PS4, PS5)

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

Powyższe tytuł będziecie mogli pobrać za darmo do 22 kwietnia. Największa niespodzianka czeka jednak na graczy 20 kwietnia, wówczas będziemy mogli pobrać za darmo jedną z najlepszych gier na PS4 - Horizon Zero Dawn. Co więcej, Sony przygotowało dla nas "Complete Edition", a więc wersję z dodatkiem "The Frozen Wilds".

Przy okazji przypominamy, że wciąż możecie za darmo dodać do swojej biblioteki gier Ratchet & Clank, która będzie dostępna w ramach akcji Play at Home 2021 do 31 marca.

