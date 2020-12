Sony startuje z aktualizacją do Androida 11 - na początek Xperia 1 II

Sony zaktualizuje zaledwie kilka modeli. Pierwszy z nich otrzymał już Androida 11. Jakie nowości przemyślano?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po trzech miesiącach od wydania finalnej wersji Androida 11, Sony udostępniło aktualizację dla swojego pierwszego smartfona.

Sony Xperia I Mark II

Japończycy od lat słynęli z szybkiego wprowadzania nowych wersji systemu operacyjnego. Ostatnimi czasy dział mobilny Sony radzi sobie nieco gorzej, ale nadal daleko mu do LG.

Firma udostępniła właśnie aktualizację do Androida 11 dla Xperii 1 Mark 2. Oprogramowanie dostępne jest w Tajwanie. Co ciekawe oprogramowanie waży zaledwie 933,9 MB i zawiera kilka nowości. Mowa o ulepszonej kontroli multimediów, nowych emoji, tymczasowych uprawnieniach oraz wbudowanym narzędziem do nagrywania ekranu.

Sony dodało również kilka gratisów od siebie. Jest to między innymi narzędzie BatteryCare, który odpowiada za zoptymalizowane ładowanie. Pojawiła się także obsługa 5G w trybie Dual-SIM z dual-standby (czuwaniem na obu kartach SIM) oraz nagrywanie w 4K HDR ze 120 klatkami na sekundę (dotychczas 60 fps).

Kolejne smartfony, które otrzymają Androida 11 to Xperia 5 II oraz Xperia 10 II. Urządzenia te zostaną zaktualizowane pod koniec stycznia 2021 roku.

Źródło: androidpolice.com