Sony szykuje model Xperia z procesorem Snapdragon 765

W serwisie Geekbench pojawiły się niespodziewanie wyniki testu niewidzianego wcześniej średniaka Xperia. Jak wypada tajemniczy model Sony?

Numer zaprezentowanego modelu doskonale pasuje do schematu nazewnictwa, stosowanego przez producenta - K8220. Litera przed cyframi mówi nam o rodzaju telefonu. J używane jest dla Xperii z 2019 roku, K oznacza modele przeznaczone na 2020. Jak pokazuje to wynik testów w Geekbench, telefon osiąga 465 punktów przy jednym rdzeniu oraz 1757 punków przy dwóch. Działa z ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon, opisanym jako "8 variant 15 part 2052 revision 14", taktowanym na 1,80 GHz. Jak wiemy, jest to Snapdragon 765 - taki sam opis procesora znalazł się w teście Oppo Reno3, gdzie telefon ten uzyskał znacznie lepsze wyniki - 2870 przy jednym rdzeniu i 7792 przy wielu. Nie wiadomo jednak, czy jest to zwykła wersja procesora, czy jego edycja G.

Testowany telefon Xperia używa 8GB RAM, a system to Android 10. Wyniki mówią nam, że będzie to średniak z niższej półki cenowej. A ponieważ jak na razie Sony nie podzieliło się żadnym oficjalnym oświadczeniem na temat planowanych telefonów, prawdopodobnie czegoś na ich temat dowiemy się dopiero podczas nadchodzących targów CES 2020.

Źródło: AndroidNext