Sony tworzy własną platformę hazardową dla PlayStation

Platforma stworzona przez Sony ma umożliwić fanom obstawianie wyników wydarzeń e-sportowych. System ma pozwalać na zakłady w gotówce oraz przedmiotach w grach w oparciu o historię i wyniki zawodników.

Sam pomysł powstał jeszcze w 2019 roku i już wtedy Sony zgłosiło go do urzędu patentowego, jednak dopiero teraz ujrzał on światło dzienne. System ma pozwolić widzom rozgrywek e-sportowych na zakłady w czasie rzeczywistym. Umożliwić ma zakłady w formie gotówki, kryptowalut (Bitcoin) oraz przedmiotów wirtualnych, zapewne przedmiotów w grze, zależnych od rozgrywek, na które stawiamy.

Według Sony nowy system byłby w stanie zbierać dane z obecnie trwającej rozgrywki, lub sprawdzać historię graczy i drużyn, ich statystyki, wygrane oraz przegrane mecze i bazując na nich obliczać stawki i szanse powodzenia zakładów. Dla przykładu, system byłby w stanie znaleźć materiały wideo dotyczące danej gry, bądź mapy i na ich podstawie sprawdzać, czy rzucony granat jest w stanie powalić jednego, dwóch, czy może trzech przeciwników i w oparciu o te dane wyliczyć szansę na powodzenie zakładu.

Kolejne zakłady mogą dotyczyć tego, czy dany gracz zostanie pokonany po określonym czasie od zawartego zakładu oraz klasycznych rozwiązań, takich jak zwycięzca spotkania, czy określony wynik poszczególnych graczy. Nowinką w systemie ma natomiast być możliwość obstawiania przeciwko innym osobom biorącym udział w wirtualnych zakładach. Uczestnicy będą mogli wysyłać sobie nawzajem propozycje zakładów wraz z ustalonymi przed siebie stawkami i szansami powodzenia.

Oczywiście zgłoszenie patentu nie jest jednoznaczne z tym, że Sony faktycznie zdecyduje się na jego urzeczywistnienie. Popularność rozgrywek e-sportowych oraz zakładów wokół nich stale jednak rośnie, więc niewykluczonym jest, że wkrótce usłyszymy więcej o tym projekcie. Warto także dodać, że Sony wykupiło niedawno prawa do e-sportowych zmagań w ramach Evolution Championship Series, na potrzeby rodziny PlayStation.

