Sony udostępnia kolejną grę za darmo na PS4 i PS5

Bez żadnych zapowiedzi Sony zdecydowało się udostępnić posiadaczom PlayStation 4 i PlayStation 5 kolejną darmową produkcję. Tym razem padło na przedstawiciela gatunku jRPG, a konkretnie na Valkyria Revolution.

Valkyria Revolution to wydana w 2017 roku produkcja, która wchodzi w skład popularnego cyklu Valkyria Chronicles. Na uwagę zasługuje przede wszystkim uniwersum osadzone w realiach zbliżonych do II wojny światowej, choć oczywiście odpowiednio "zmodyfikowane".

Nie zabraknie zatem starć przy wykorzystaniu wielkich dwuręcznych mieczy i innych ciekawych broni, które nieco kontrastują z klasyczną bronią palną.

W obliczu rewolucji elitarna grupa żołnierzy królestwa Jutland, Vanargand, musi połączyć siły w walce z Ruzi Empire i powstrzymać wcielenie śmierci: Valkyria. Valkyria Revolution pozwala graczom wcielić się w żołnierzy walczących o losy całego świata".

Jeśli jRPG to wasz "konik" to śpieszcie do sklepu PS Store i pobierajcie Valkyria Revolution. Warto przy tym dodać, że Sony udostępniło za darmo również liczne DLC do produkcji (w sumie 16 darmowych dodatków).

