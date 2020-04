Sony ujawniło nowe daty debiutu Ghost of Tsushima i The Last of Us Part II

Panie i panowie, szykuje nam się wyjątkowo gorące lato.

Sony nie miało ostatnio najlepszych wieści dla sympatyków konsol PlayStation. Wciąż wiele tajemnic skrywa przed nami PlayStation 5, a na domiar złego, prawdopodobnie największa tegoroczna growa premiera na PlayStation 4 - The Last of Us Part II, została niemal w ostatniej chwili przesunięta.

Przypomnijmy, że produkcja studia Naughty Dog miała zadebiutować już w maju. Sony, kilka tygodni temu, zdecydowało się jednak przesunąć datę debiutu. Wiadomości z obozu japońskiego producenta nie były wówczas zbyt optymistyczne. Brak wyznaczenia konkretnej daty sugerował, że na The Last of Us Part II będziemy musieli poczekać wiele długich miesięcy.

Na szczęście, jak poinformowali dzisiaj przedstawiciele Sony, ostateczna "obsuwa" The Last of Us Part II nie będzie zbyt długa i w postapokaliptyczną podróż udamy się już 19 czerwca. W związku z nową datą premiery gry od Naughty Dog, zdecydowano, że niewielkie opóźnienie "zaliczy" również Ghost of Tshushima. Produkcja studia Sucker Punch (m.in. seria InFamous) miała oryginalnie zadebiutować 26 czerwca, teraz jednak, na "ducha z Tshushimy" będziemy musieli poczekać do 17 lipca.

Co tu dużo pisać, czeka nas wyjątkowo gorące lato, które bez wątpienia należeć będzie do Sony.

źródło: Sony