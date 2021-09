Sony w końcu się zdecydowało! Premiera Venom 2: Carnage wcześniej niż zakładano!

Mnogość informacji, które dotyczyły potencjalnej daty premiery filmu Venom 2: Carnage w ostatnim czasie mogła przyprawić niejednego fana o ból głowy. Swojego czasu mówiło się nawet o przesunięciu pojawienia się widowiska w kinach nawet w 2022 roku, jednak na szczęście były to tylko plotki. Film miał pojawić się na kinowych ekranach jeszcze we wrześniu, jednak miesiąc temu Sony, zapewne w obawie przed kolejną falą zachorowań na COVID-19 zdecydowało się na przesunięcie daty premiery na 15 października.

Mimo wszystko i tak nie byliśmy pewni, czy będzie to ostateczny termin i czy Sony nie zdecyduje się na kolejne opóźnienie premiery Venom 2: Carnage. Producent faktycznie po raz kolejny zmienił tą datę, jednak zaskoczył fanów czekających na kolejną część przygód Eddie'go Brocka. Wiemy już, że film pojawi się w kinach 1 października. Jest to data ostateczna, bowiem już jutro ma ruszyć przedsprzedaż biletów.

Save the date. ???? #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.



???? Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.



???? Tickets on sale Wednesday. pic.twitter.com/3h8sAzoKdA