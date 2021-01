Sony wstrzymuje produkcję PS4. Czy to koniec wsparcia konsoli?

Koniec PlayStation 4 może być bliższy, niż nam się wydawało.

Sony przy każdej okazji podkreśla, że jeszcze długo zamiera wspierać konsole ósmej generacji - PlayStation 4. Prawda może być jednak zgoła odmienna. Jak donoszą źródła z Japonii, tamtejsi dostawcy konsol zaczynają rozsyłać wiadomości do swoich klientów, w których informują, że wybrane modele PS4 nie będą już dostarczane, bowiem ich produkcja została zakończona.

W sumie, sprawa dotyczy aż pięciu modeli PlayStation 4, a konkretnie: PS4 500 GB (biała), PS4 1 TB (czarna), PS4 1 TB (biała), PS4 2 TB (czarna), PS4 Pro 1 TB (biała). Warto przy tym nadmienić, iż na liście nie znajdują się chociażby PS4 Slim oraz PS4 Pro w kolorze czarnym. Może to oznaczać, że japoński producent jedynie ogranicza produkcję PS4, aby zwolnić miejsce dla PS5.

PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie i już teraz sprzedaje się rekordowo - w ciągu pierwszych 4 tygodni od premiery konsoli, blisko 3,4 miliona egzemplarzy urządzenia trafiło do sklepów. Obecnie dostanie PS5 graniczy z cudem o czym świadczą puste sklepowe półki - zarówno te fizyczne, jak i cyfrowe.

Pojawiają się sugestie, iż Sony chce ograniczyć produkcję PS4 do minimum i przeznaczyć uzyskaną w ten sposób moc przerobową do wprowadzenia na rynek większej ilości PS5. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz i nie możemy się japońskiemu producentowi dziwić. Na PlayStation 5 wciąż czekają miliony graczy na całym świecie, którzy "walczą" o każdy dostępny na rynku egzemplarz. Miejmy tylko nadzieję, że Sony dotrzyma danego wcześniej słowa i jeszcze przez przynajmniej dwa lata posiadacze PS4 będą mogli cieszyć się pełnym wsparciem producenta.

