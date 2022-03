Sony wycofuje się z Rosji. Gracze nie kupią już tam PlayStation

Kolejna firma technologiczna sprzeciwia się wojnie w Ukrainie. Sony wstrzymuje sprzedaż PlayStation. Mamy oświadczenie.

PlayStation, Sony Interactive Entertainment

Tydzień temu wicepremier Ukrainy, Mychajło Fedorow wezwał firmy technologiczne, takie jak Sony i Microsoft, do wycofania się z rosyjskich rynków. Sony Interactive Entertainment po kilku dniach nacisku zdecydowało się i oficjalnie ogłosiło zawieszenie działalności w kraju odpowiedzialnym za niesprowokowaną inwazję na Ukrainę. Informacja pojawiła się między innymi na Twitterze PlayStation, w formie oświadczenia:

Sony Interactive Entertainment (SIE) dołącza do globalnej społeczności, wzywając do pokoju w Ukrainie. Zawiesiliśmy wszelkie dostawy oprogramowania i sprzętu, premierę Gran Turismo 7 oraz działalność PlayStation Store w Rosji. Aby wesprzeć pomoc humanitarną, Sony Group Corporation ogłosiło darowiznę w wysokości 2 mln USD na rzecz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i międzynarodowej organizacji pozarządowej Save the Children, aby wesprzeć ofiary tej tragedii.

PlayStation, Twitter

Oczywiście Sony to nie jedyna zachodnia firma, która zdecydowała się na wyjście z Rosji. To samo zrobił Microsoft wraz z Electronic Arts, czy jeszcze całkiem niedawno Netflix, który nie tylko wyłączył swoją usługę, ale ostatecznie anulował też subskrypcje dla wszystkich rosyjskich klientów. Także CD Projekt, które jest prawdopodobnie najbardziej wpływowym wydawcą w regionie, wstrzymał sprzedaż produktów fizycznych i cyfrowych. Firmy te dołączają do wielu megakorporacji, takich jak Shell, Apple i McDonald’s, które zawiesiły działalność w agresywnym państwie.

Źródło: polygon.com