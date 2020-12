Sony wyrzuca Cyberpunk 2077 z PS Store!

CD Projekt musimy mierzyć się kolejnym poważnym problemem związanym z Cyberpunk 2077. Sony wyrzuciło polską produkcję z cyfrowego sklepu PS Store!

Jeśli chcielibyście dzisiaj zakupić Cyberpunk 2077 w wersji cyfrowej na PlayStation 4 bądź PS5, to niestety nie macie już takiej możliwości. Sony zdecydowało się na usunięcie Cyberpunk 2077 z PS Store i oferuje pełne zwroty wszystkim, którzy zakupili już grę! Jak tłumaczy się japoński producenta?

SIE przez cały czas dąży do tego, aby zapewnić klientom wysoki poziom satysfakcji. W związku z tym oferujemy zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. SIE usuwa też grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store aż do odwołania. - Sony

To kolejny poważny cios wymierzony w CD Projekt i to taki, którego z całą pewnością się nie spodziewali. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, że Sony decyduje się na wyrzucenie gry ze swojego sklepu, nie wspominając już o pełnych zwrotach i to nawet gdy gracze spędzili w danej produkcji już sporo czasu. Warto przypomnieć, że największe "wtopy" ostatnich lat jak No Man's Sky czy Fallout 76 nie zostały w ten sposób potraktowane. Co więcej, wkrótce po premierze produkcji Bethesdy, w PS Store pojawiła się promocja, w której można było najnowszego Fallouta kupić znacznie taniej.

Skąd zatem tak ostra decyzja Sony w przypadku Cyberpunk 2077? Czy faktycznie chodzi o "wysoki poziom satysfakcji klientów", a może kryło się za tym coś jeszcze? Nie od dziś wiadomo, że CD Projekt Red jest w bardzo dobrych relacjach z Microsoftem. Czy to możliwe, że japoński producent szukał tylko pretekstu, aby uderzyć w polskie studio? Cóż, możemy się tylko domyślać.

Nie zmienia to faktu, że przed CD Projekt Red mnóstwo pracy, aby dopracować Cyberpunk 2077 na starszych konsolach i pokazać pełen potencjał tej znakomitej produkcji. Wspomniane już Fallout 76 czy No Man's Sky przy zaangażowaniu deweloperów są obecnie zupełnie innymi (znacznie lepszymi) grami niż w dniu premiery. Cyberpunk 2077 jest w zasadzie w lepszej sytuacji bowiem największą bolączką tytułu jest jej stan techniczny, a nie sama rozgrywka.

Trzymamy kciuki za "Red'ów" i Cyberpunk 2077, bo to naprawdę kawał dobrej gry.

