Sony z pełnią praw do marki Sunset Overdrive!

Sony oficjalnie potwierdziło, że posiada prawa do marki Sunset Overdrive, która zadebiutowała jako tytuł ekskluzywny dla konsoli Microsoftu - Xbox One.

Pod koniec ubiegłego miesiąc dowiedzieliśmy się, że zasłużone studio Insomniac Games, po 25 latach działalności straciło niezależność i oficjalnie dołączyło do wewnętrznych zespołów Sony. Dla wielu nie było to wielkim zaskoczeniem, wszak obie firmy współpracowały ze sobą wielokrotnie, choćby przy takich tytułach jak: Spyro, Ratchet & Clank, Resistance czy ostatnio Spider-Man. W tej wieloletniej przyjaźni był jednak krótki okres, w którym doszło do rozbratu. Insomniac Games połączyło wówczas siły z Microsoftem i stworzyło tytuł ekskluzywny dla konsoli Xbox One - Sunset Overdrive.

Po przejęciu Insomniac Games przez Sony zastanawiano się, do kogo należą teraz prawa do marki Sunset Overdrive? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy dopiero dzisiaj. Shuhei Yoshida - szef SIE (Sony Interactive Entertainment), w ostatnim wywiadzie udzielonym serwisowi inside-games.jp przyznał, że SIE ma prawa do wszelkich wydanych wcześniej produkcji studia Insomniac, łącznie z Sunset Overdrive. Przy okazji pan Yoshida ostudził entuzjazm sympatyków gry i zdradził, że nie mamy co liczyć na kontynuację w najbliższym czasie. Szczególnie, że Insomniac Games zajęte jest obecnie pracami nad grą VR - „Stormland” dla gogli Oculus VR.

źródło: inside-games.jp