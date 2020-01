Sony za 3 dni pokaże "wizję przyszłości"

Prezentacja produktów Sony na CES 2020 rozpocznie się w przyszły poniedziałek, 6 stycznia. Jednak producent już obiecuje rzeczy niezwykłe.

Sony zapowiada, że na CES 2020 pokaże: "unikalną wizję przyszłości, łączącą w jedno kreatywność i technologię w sposób wcześniej niewidziany, a który dostarczy nowych emocji i wrażeń". No cóż, trzeba przyznać, że brzmi to miło i intrygująco, jednak jak na razie nie towarzyszą temu żadne konkretne zapowiedzi. Ale już pojawiły się liczne spekulacje, co może pokazać Sony. Obstawiane jest przede wszystkim pokazanie konsoli PlayStation 5, a konkretnie - jej prototypowej wersji, ponieważ gotowa ma być dopiero w drugiej połowie tego roku. Niektórzy mówią o nowym telefonie Xperia - Sony Xperia 3 ma być pierwszym flagowcem producenta z procesorem Snapdragon 865 oraz co najmniej pięcioma obiektywami.

W zeszłym roku Sony pochwaliło się na CES 2019 ilością sprzedanych konsol PlayStation 4 - wówczas było to 91,6 mln - a także pokazało swój pierwszy telewizor 8K i zapowiedziało wsparcie dla AirPlay 2. Ponadto zobaczyliśmy szereg akcesoriów, jak głośniki Bluetooth Extra Bass oraz zapowiedź słuchawek WH-1000. Konferencję Sony będzie można oglądać na żywo na tej stronie.