Sony zaktualizuje 8 smartfonów do Androida 10

Sony przedstawiło mapę drogową aktualizacji do Androida 10.

Dział mobilny Sony ostatnimi czasy nie radzi sobie najlepiej. W przeszłości telefony komórkowe i smartfony Sony-Ericsson, a później Sony radziły sobie bardzo dobrze. Seria Xperia doceniana była ze względu na wodoodporność, świetne aparaty i dopracowane oprogramowanie z długotrwałym wsparciem. Niestety lata mijały, a Sony nadal sztywno trzymało się ekranów IPS LCD o proporcjach 16:9, gigantycznych ramek nad i pod ekranem oraz przestarzałego designu. Sytuacji nie ratował fakt, że Japończycy wprowadzali na rynek nowe flagowce co pół roku, a ich cena startowa była bardzo wysoka. W konsekwencji Xperie bardzo szybko traciły na wartości.

Źródło: Sony

W tym roku Sony znacząco ograniczyło ilość modeli. Na rynku pojawiła się flagowa Xperia 1 oraz tańsze modele Xperia 10 i Xperia 10 Plus. Na targach IFA w Berlinie pokazano także Xperię 5, która wbrew temu co mówi nazwa jest po prostu mniejszą i nieco tańszą wersją Xperii 1. Co łączy wszystkie te urządzenia? Cechą charakterystyczną najnowszych smartfonów od Sony są kinowe proporcje ekranu 21:9, przez które urządzenia są nienaturalnie długie.

W ostatnich dniach podczas, gdy niektórzy producenci, jak OnePlus i Huawei udostępnili już stosowne aktualizacje, Sony udostępniło mapę drogową aktualizacji swoich urządzeń do Androida 10. Oficjalne plany przewidują, że najnowszą wersję systemu operacyjnego otrzyma zaledwie osiem urządzeń. Są to wszystkie tegoroczne modele oraz kilka starszych flagowców.

Oto pełna lista smartfonów, które zostaną zaktualizowane do Androida 10:

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Użytkownicy innych modeli z logo Sony na obudowie mają pecha. Producent dosyć jasno dał do zrozumienia, że zaktualizowane zostaną jedynie wyżej wymienione modele. Trochę szkoda, że na liście nie znalazła się seria XZ1. To smartfony z 2017 roku, które otrzymały tylko jedną dużą aktualizacje oprogramowania.

System Android 10 na początku pojawi się na tegorocznych flagowcach, czyli Xperii 1 i Xperii 5. Aktualizacja zostanie udostępniona w grudniu. Reszta smartfonów musi poczekać do 2020 roku. Producent informuje, że zaktualizuje pozostałe modele do Androida 10 na początku 2020 roku. Dokładna data i dostępność aktualizacji zależy od rynku i miejsca dystrybucji urządzenia. Sprzęty kupione u operatorów mogą otrzymać aktualizację później, niże egzemplarze z wolnej dystrybucji.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Sony Xperia XZ2 Compact ~2 228 zł

Źródło: gsmarena.com via blog.sonymobile.com