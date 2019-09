Sony zapowiada kolejny State of Play

Przedstawiciele Sony zapowiadają "całkiem niezły pokaz". Możliwe, że poznamy kolejne szczegóły na temat The Last of Us 2.

Na początku tego roku, Sony pozazdrościło konkurentom i ogłosiło - “State of Play", cykliczne wydarzenie na wzór Nintendo Direct czy Inside Xbox. Za nami już dwie tego typu transmisje, jednak żadna z nich nie przyniosła nam spektakularnych zapowiedzi. Tym razem ma być jednak inaczej.

Sid Shuman - dyrektor do spraw mediów społecznościowych marki PlayStation, zdradził, że tym razem możemy liczyć na "całkiem niezły pokaz". Transmisja potrwa 20 minut i możemy spodziewać się na niej zapowiedzi nowych gier oraz informacji na temat produkcji, które obecnie powstają w wewnętrznych studiach Sony. Spekuluje się, że jednym z bohaterów nadchodzącego State of Play będzie The Last of Us 2. Sony może nawet zdecydować się na ujawnienie daty premier długo wyczekiwanej produkcji.

Niestety pan Shuman ujawnił również, że w nadchodzącym epizodzie State of Play nie mamy co liczyć na nowe wieści dotyczące kolejnej generacji konsoli PlayStation.

Jeśli jesteście ciekawi, co tym razem przygotowało dla nas Sony w ramach State of Play, to zaznaczcie w kalendarzach datę 24 września (przyszły wtorek). Transmisja rozpocznie się o godzinie 22:00.

źródło: sony