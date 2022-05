Sony zapowiada seriale na podstawie swoich gier! W planach m.in. "God of War"

Obejrzeliście już "Arcane" i nie możecie doczekać się serialowego "The Last of Us"? Sony ma dla Was coś, co sprawi, że w najbliższych latach nie będziecie narzekać na nudę. Oto zapowiedź serii od Netflixa i Amazon Studios.

Podczas czwartkowego briefingu Sony zrzuciło na graczy prawdziwą bombę – a właściwie trzy duże bomby. Jim Ryan, dyrektor studia, ogłosił początek prac na trzema serialami na podstawie znanych marek. Chodzi o:

Horizon (tworzone we współpracy z Netflixem ),

), God of War (przygotowywane przez Amazon Studios ),

), Gran Turismo (nie wiadomo jeszcze, na którą platformę trafi).

Wygląda więc na to, że na poważnie wkraczamy w erę wysokobudżetowych seriali na podstawie gier komputerowych. Wiele z nich pochodzi zresztą od Sony. Przypomnijmy, że na Netfliksie możemy oglądać m.in. znakomite, animowane Arcane na podstawie League of Legends oraz krwawą, utrzymaną w duchu anime Castlevanię. HBO pracuje nad ekranizacją The Last of Us, zaś Amazon Studios adaptuje Fallout i Mass Effect.

Horizon (Netflix)

Horizon Zero Dawn to gra utrzymana w klimacie post-apo. Jej główna bohaterka, Aloy, to wojowniczka z plemienia Nora. Dziewczyna wędruje po opanowanym przez mechaniczne zwierzęta świecie, by odkryć zagadkę ich pochodzenia i swojej przeszłości. Gra posiada sequel Horizon Forbidden West.

God of War (Amazon Studios)

Seria gier złożona z kilku części. Za jej podstawę służą starożytne mity, a wydarzenia fabularne ogniskują się wokół postaci Kratosa – legendarnego wojownika, który został bogiem. Gra początkowo wykorzystuje motywy z mitologii greckiej, następnie sięga po mitologię nordycką.

Gran Turismo

Seria gier wyścigowych.

Na razie nie wiadomo, na ile seriale będą czerpać z gier, a na ile opowiedzą nowe historie.

