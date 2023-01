Sony zaprezentowało nowy pad do PS5. Czym jest Project Leonardo?

Sony potrafi zaskakiwać graczy. Podobnie jest i tym razem. Czym jest Project Leonardo?

Już wkrótce na rynku zadebiutuje nowy kontroler do PS5, czyli DualSense Edge, którego cena szokuje graczy, jednak to jeszcze nie koniec nowości. Tym razem Sony postawiło na graczy niepełnosprawnych, którzy mają problem z operowaniem zwykłym kontrolerem. Mowa tutaj o Project Leonardo, czyli niecodziennym padzie dla konsoli PS5.

Hideaki Nishino, starszy wiceprezes ds. doświadczeń w Sony powiedział:

Na targach CES ogłosiliśmy kolejny krok w naszej podróży, by uczynić gry bardziej dostępnymi: Project Leonardo dla PlayStation 5. Opracowany przy udziale ekspertów ds. dostępności, członków społeczności i twórców gier, Project Leonardo to nasza nazwa kodowa dla nowego, wysoce konfigurowalnego zestawu kontrolera, który działa "po wyjęciu z pudełka", aby pomóc wielu niepełnosprawnym graczom grać w gry łatwiej, wygodniej i dłużej.

Project Leonardo (fot. Sony)

Kontroler powstał przy współpracy z zewnętrznymi firmami, takimi jak AbleGamers, SpecialEffect i Stack Up. Jest to wysoce konfigurowalny pad, który łączy się z konsolą PS5, ale współpracuje także z innymi urządzeniami. Został on zaprojektowany specjalnie dla osób, które mają ograniczone możliwości motoryczne, problemy z utrzymaniem standardowego pada lub też z naciskaniem małych przycisków czy spustów.

W zestawie dostępnych będzie mnóstwo wymiennych komponentów, dzięki którym gracze będą mogli dostosować kontroler do swoich potrzeb. Będą to m.in. specjalne nakładki o różnych kształtach i rozmiarach pozwalające na zbudowanie konfiguracji dopasowanej do zakresu ruchu czy możliwości sił nacisku. Co więcej, bezpośrednio w oprogramowaniu konsoli będzie można dowolnie mapować przyciski, i np. dopasować dwie funkcje do jednego elementu pada.

Project Leonardo (fot. Sony)

Kontrolery będzie można ze sobą łączyć w różnych konfiguracjach, np. 2 x Leonardo, Leonardo + DualSense, 2 x Leonadro + DualSense. Wszystko w zależności od potrzeb.

Projekt jest nadal w fazie dynamicznego rozwoju. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery ani cena. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak kosmiczna jak w przypadku Edge.