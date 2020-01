Sony zaprezentuje nowe modele Xperia 24. lutego

Sony w końcu zdradziło, kiedy zaprezentuje nowe modele z serii Xperia. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo w sieci.

Sony obiecuje pokazać nowe modele podczas targów Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie w dniach 24-27 lutego 2020. Prezentacja odbędzie się już pierwszego dnia, o godzinie 20:30 czasu lokalnego - również i polskiego. Niestety, konkretnych modeli nie wymieniono, jednak spodziewamy się zobaczenia na pewno modelu Xperia 5 Plus, a oprócz tego jakiegoś średniaka z procesorem Snapdragon 765. Być może potwierdzą się plotki o istnieniu Sony Xperia 3 - póki co model ten jest tylko w sferze plotek i domysłów, a niektóre osoby twierdzą, że to inna nazwa dla Xperia 5 Plus.

Wbrew oczekiwaniom, nie dowiedzieliśmy się niczego na ten temat na targach CES 2020. Zamiast tego zobaczyliśmy natomiast... elektryczny samochód Vision-S. Być może zostaniemy mile zaskoczeni - a warto pamiętać, że producent ma zaprezentować w bieżącym roku również wyczekiwaną przez graczy konsolę PlayStation 5. Tak więc z jego strony można spodziewać się co najmniej dwóch hitów w 2020 roku.