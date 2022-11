Sony zawstydziło cały świat. Wszystko przez nowe God of War

O tym, że God of War Ragnarok sprzeda się świetnie wiedzieli chyba wszyscy. Ale żeby aż tak?

God of war Ragnarok to zaraz obok Elden Ring najpoważniejszy kandydat do otrzymania tytułu Gry Roku podczas The Game Awards 2022. Kontynuacja "nowej wersji" przygód Kratosa to tytuł ekskluzywny, dla którego wiele osób decyduje się na to, aby na jego półce stała właśnie konsola od Sony. Inni z kolei, w tym ja, zastanawiają się, jak zorganizować sobie PlayStation na jakiś czas tylko po to, żeby ograć God of War.

Podobnie jak poprzednia odsłona, jest to gra niemal doskonała i świetnie widać to po wynikach sprzedaży. Sony pochwaliło się oficjalnymi wynikami, które sprawiają, że cała branża może czuć się zawstydzona. God of War Ragnarok jest najszybciej sprzedającą się grą na PlayStation. Do końca pierwszego tygodnia sprzedaży, czyli do końca 13 listopada, gra sprzedała się w nakładzie 5,1 miliona egzemplarzy na PS4 i PS5. To tylko nieco więcej, niż ogólna liczba mieszkańców aglomeracji Berlina, który jest 5, najludniejszym miastem w Europie. Pamiętajmy też, że wiele osób czeka na spadek cen i oferty promocyjne.

fot. Sony

Liczba sprzedanych egzemplarzy God of war Ragnarok na pewno jeszcze wzrośnie i z pewnością zwielokrotni swój aktualny wynik. Pamiętajmy także, że za jakiś czas najnowsze przygody Kratosa trafią także PC.