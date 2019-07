Sony zmienia decyzję, PlayStation Plus w lipcu bez Pro Evolution Soccer 2019!

Sony przedstawiło niedawno listę gier, które abonenci usługi PlayStation Plus będą mogli pobrać za darmo w lipcu. Wśród nich znajdowała się produkcja Konami - Pro Evolution Soccer 2019. Dość niespodziewanie japoński producent zmienił decyzję i PES 2019 ostatecznie do nas nie trafi.

Napisać, że taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, to tak jakby nic nie napisać. Tuż przed debiutem nowych gier w PlayStation Plus, Sony decyduje się wymienić główny tytuł. Na oficjalnym blogu PlayStation podano informację, że Pro Evolution Soccer 2019 zostanie zastąpione przez Detroit: Become Human - dzieło, za którego stworzenie odpowiada David Cage oraz jego studio Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls).

Skąd ta decyzja? Tego nam niestety nie ujawniono, ale może się okazać, że dla większości graczy będzie to dobra wiadomość, wszak Detroit: Become Human to kawał dobrej produkcji. Co więcej, zapowiedziano, że do naszej dyspozycji otrzymamy cyfrową edycję specjalną gry, w ramach której możemy dodatkowo liczyć na: grę Heavy Rain (remaster na PS4), dodatkowe cyfrowe materiały graficzne, awatary oraz dwa dynamiczne motywy do wykorzystania na konsoli PlayStation 4.

Dla przypomnienia, akcja gry Detroit: Become Human przenosi nas do USA roku 2038, gdzie sztuczne formy życia – androidy, wyglądające i zachowujące się jak normalni ludzie, są na porządku dziennym. Problem pojawia się gdy okazuje się, że niektóre androidy zaczynają odczuwać ludzkie emocje i buntować się przeciwko swoim właścicielom, co doprowadza do narastających konfliktów pomiędzy robotami a ludźmi. Historię przedstawioną w świecie gry obserwujemy oczami trzech protagonistów: Kary, Markusa oraz Connora, wszyscy oni są androidami o wyjątkowych umiejętnościach i cechach. Tylko od nas będzie zależeć jak je wykorzystamy.

Detroit: Become Human, jak również Horizon Chase Turbo (druga produkcja dostępna w ramach PS Plus w lipcu) są już dostępne do pobrania.