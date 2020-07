Sony zwiększa produkcję PlayStation 5, ale konsol i tak może nie starczyć dla wszystkich

Według najnowszych informacji, Sony postanowiło niemal dwukrotnie zwiększyć produkcję PlayStation 5, tak aby do końca roku przygotować około 10 milionów urządzeń.

Jeszcze w kwietniu tego roku redakcja serwisu Bloomberg opublikowała artykuł, w którym sugerowała, że Sony zamierza wyprodukować 5-6 milionów konsol PlayStation 5 do końca marca 2021 roku. Dzisiaj dziennikarze magazynu zdecydowali się na jego aktualizację.

Według najnowszego raportu, Sony znacznie zwiększyło produkcję konsoli, nowym celem jest przygotowanie co najmniej 10 milionów urządzeń do końca 2020 roku. Zdaniem Bloomberga, masowa produkcja PS5 rozpoczęła się dopiero w czerwcu. Japoński producent chce przygotować 5 milionów konsol do końca września, kolejne 5 ma zostać wyprodukowane pomiędzy październikiem a grudniem tego roku.

Co więcej, zlecono również przygotowanie dodatkowych kontrolerów DualSense. Początkowo miało ich trafić na rynek 10 milionów, obecnie wartość ta została zwiększona, aby sprostać wymaganiom rynku i nowej liczbie konsol.

Podobnego zdania są dziennikarze Nikkei, którzy również dotarli do informacji, z których wynika, że Sony znacząco zwiększyła produkcję PS5. Choć w tym wypadku mówi się o wzroście z planowanych wcześniej 6 milionów na 9.

Niestety, może się okazać, że nawet większa liczba urządzeń nie sprawi, że każdy otrzyma swój egzemplarz PlayStation 5 w dniu premiery. Bloomberg sugeruje, że Sony może mieć ogromne problemy z dystrybucją sprzętu, a to wszystko przez wciąż rozwijającą się pandemię COVID-19. O ile w niektórych częściach globu sytuacja się stabilizuje (a przynajmniej nie pogarsza), to w USA (jednym z największych rynków gamingowych na świecie) koronawirus przybiera na sile. Tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano tam aż 63 tysiące nowych przypadków zachorowań.

