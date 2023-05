Sortownia – kiedy premiera polskiego thrillera medycznego? Fabuła, obsada i zwiastun produkcji CANAL+ i Polsat Box GO

Nadchodzi nowy polski serial, a co więcej – thriller o tematyce medycznej. O czym opowie "Sortownia", kto zagra w produkcji i gdzie będzie ją można obejrzeć? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o serialu.

Najważniejsze informacje o serialu

Tytuł: Sortownia

Sortownia Reżyseria: Anna Kazejak

Anna Kazejak Scenariusz: Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska

Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska Gatunek: thriller

thriller Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Polska

Sortownia to serial medyczny utrzymany w konwencji thrillera, którego akcja rozgrywa się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – SORZE. Głównym bohater to lekarz z wieloletnim stażem, doktor Jacek Woliński. Całe życie poświęcił pracy, ale nie tylko dlatego, że jest ona jego pasją – stała się bowiem również sposobem na odegnanie demonów przeszłości.

Każdego dnia Woliński musi podejmować trudne decyzje, od których może zależeć czyjeś życie. Pacjenci uważają go za dobrego lekarza, ale czy na pewno tak jest? Doktora pociąga bowiem coś, do czego jako lekarz nie powinien być skłonny – wymierzanie sprawiedliwości tym, którzy na to zasługują, a mogliby jej uniknąć.

fot. CANAL+

Data premiery

Sortownia w sumie będzie liczyć 8 odcinków. Pierwsze dwa na CANAL+ online oraz POLSAT BOX GO ukażą się w piątek, 16 czerwca 2023 roku. Tego samego dnia pierwszy odcinek pojawi się również na antenie CANAL+ PREMIUM.

Kolejne odcinki będą pojawiać się pojedynczo co tydzień w piątki.

Obsada

W obsadzie Sortowni zobaczymy sporo znanych polskich aktorów:

Andrzej Chyra – doktor Jacek Woliński

– doktor Jacek Woliński Olga Goldys

Jaśmina Polak

Natalia Jędruś

Artur Barciś

Ilona Ostrowska

Marcin Czarnik

Mariusz Bonaszewski

Zwiastuny

Jak prezentuje się Sortownia, możecie przekonać się dzięki pierwszym zapowiedziom:

Trailer 1

Trailer 2

