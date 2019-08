Soul Calibur VI - do gry dołącza Cassandra, zapowiedziano Season Pass 2

Przedstawiciele firmy Namco Bandai ujawnili, że już dzisiaj do gry Soul Calibur VI trafi grecka wojowniczka - Cassandra.

Cassandra trafia do Soulcalibur VI jako ostatnia postać w ramach pierwszego sezonu gry. Fani kultowej serii bijatyk po raz pierwszy mogli spotkać Cassandrę w Soulcalibur II. Następnie postać ta wracała w trzeciej i czwartej odsłonie serii oraz spin-offie przeznaczonym na przenośną konsole Sony PSP - Soulcalibur: Broken Destiny. Cassandra w walce wykorzystuje tarczę oraz krótki miecz. Jak wygląda to w akcji, możecie przekonać się z najnowszego zwiastuna wprowadzającego bohaterkę do Soulcalibur VI.

Soulcalibur VI zadebiutowało w październiku 2018 roku, zatem gra niebawem będzie obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Twórcy zapowiedzieli już, że zamierzają wspierać swoją produkcję jeszcze przynajmniej przez kolejny rok. Przy okazji ujawnienia Cassandry, zaprezentowano również część zawartości, która trafi do gry wraz z Season Pass 2. W drugim roku rywalizacji do produkcji Namco Bandai trafi czterech nowych wojowników, nowe elementy do personalizacji postaci oraz nowy sposób rozgrywki. Potwierdzono również, że do gry gościnnie zawita Haohmaru - wojownik z serii bijatyk Samurai Showdown. Warto tu przypomnieć, że wśród zawodników Soulcalibur VI znajduje się również znany i lubiany wiedźmin - Geralt z Rivii.

Soulcalibur VI jest obecnie dostępne na: PlayStation 4, Xbox One oraz PC.